https://ria.ru/20210608/vvp-1736074739.html

Глава Минэкономразвития допустил аномально высокий рост ВВП России в мае

Глава Минэкономразвития допустил аномально высокий рост ВВП России в мае - РИА Новости, 08.06.2021

Глава Минэкономразвития допустил аномально высокий рост ВВП России в мае

ВВП России в мае может продемонстрировать аномально высокий рост, заявил в интервью "Известиям" министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T01:32

2021-06-08T01:32

2021-06-08T07:33

владимир путин

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВВП России в мае может продемонстрировать аномально высокий рост, заявил в интервью "Известиям" министр экономического развития Максим Решетников.Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития сообщил журналистам, что рост российской экономики в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7 процента.Как отметил министр, в мае цифры также будут "аномально высокими". "Потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими", - пояснил он.Решетников посоветовал ориентироваться на показатели 2019 года, относительно которых "тоже есть позитив". "Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", - заметил он.Глава Минэкономразвития добавил, что в связи с уверенным восстановлением экономики важно подкрепить позитив системными изменениями, начать новые инвестиционные проекты, чтобы "ощутимый подъем стал уже последовательным движением".Ранее Решетников говорил, что восстановление экономики России идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9 процента.Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума ранее заявил, что рост ВВП по итогам года может составить около четырех процентов.

https://ria.ru/20210406/vvp-1727042649.html

https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html

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владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика