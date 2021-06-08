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В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 08.06.2021

В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Целый ряд вопросов организации саммита Владимира Путина и Джо Байдена находятся в продвинутой стадии проработки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:01

2021-06-08T10:01

2021-06-08T10:40

госдума рф

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

джо байден

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Целый ряд вопросов организации саммита Владимира Путина и Джо Байдена находятся в продвинутой стадии проработки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Российско-американский саммит намечен на 16 июня в Женеве."Мы готовимся к саммиту предельно обстоятельно. Целый ряд вопросов находятся в продвинутой стадии проработки ", - заявил Рябков во время пресс-подхода в Госдуме.Россия надеется, что итогом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет фиксация движения вперёд в сфере стратегической стабильности и стабилизация отношений с США, добавил он."Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперед и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил тематику стратегической стабильности", - заявил Рябков.Он отметил, что нельзя дальше держать паузу в этой сфере, нужно наконец двигаться структурированным, систематическим и регулярным образом. Рябков выразил надежду, что по итогам саммита "удастся обеспечить по крайней мере стабилизацию отношений с США".На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет затронута тема Украины, и американский лидер услышит от главы российского государства яркое и полное объяснение, почему не получается продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Украина, несомненно, будет затронута. Я уверен, что Байден услышит с нашей стороны чёткое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, - они не по адресу. Россия не является стороной минского комплекса мер. Россия не может восприниматься как сторона, которая должна что-то предпринять в этом плане. Вся суть проблемы - в отказе Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском", - сказал Рябков журналистам.Он добавил, что "если США все же смогут подняться над собственными догмами, поставить интересы решения проблемы выше конъюнктуры, выше стремления каким-то образом угодить тем, кто задаёт тон в Киеве сейчас, тогда, наверное, договор будет более продуктивным"."В противном случае дело окончится тем, что, по сути, движения вперёд не будет. Но я не сомневаюсь, что господин Байден услышит с нашей стороны комплексное, полное, яркое, понятное изложение того, почему это произошло, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несёт за это ответственность и какова здесь роль США", - добавил Рябков.Роль США в конфликте на юго-востоке Украины деструктивна, и нет признаков того, что при президенте США Джо Байдене что-то меняется в лучшую сторону, добавил он."Роль эта по состоянию на сегодня весьма деструктивна, и нет признаков того, что при Байдене что-то будет меняться в лучшую сторону", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20210607/turne-1736061191.html

https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html

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госдума рф, сша, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, владимир путин, в мире