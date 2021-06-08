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"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена
"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена - РИА Новости, 08.06.2021
"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена
Искажение слов президента США Джо Байдена по поводу членства Украины в НАТО в релизе пресс-службы Владимира Зеленского возмутило американских пользователей... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:46
2021-06-08T17:09
россия
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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"Будет война". Американцев разозлила ложь офиса Зеленского о встрече с Байденом
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Искажение слов президента США Джо Байдена по поводу членства Украины в НАТО в релизе пресс-службы Владимира Зеленского возмутило американских пользователей социальных сетей.Ранее издание Axios сообщило, что заявления Белого дома и официального Киева о содержании телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского не совпадают. Позднее украинские власти изменили релиз, исправив неверную трактовку комментария Байдена о вступлении Украины в Североатлантический альянс. В первой версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе. Однако в Белом доме заявили, что Байден подобного не говорил."Я предположу, что если Украина станет частью НАТО сегодня, то НАТО придется предоставить Киеву войска для войны с Россией, а это уже похоже на третью мировую войну", — оставил комментарий в твиттере Axios пользователь. "Нет, нет и еще тысячу раз нет! Почему мы должны давать гарантии безопасности стране, которая стратегически ничего для нас не значит?" — согласился другой комментатор."Они принимают вашу доброту за слабость, президент Байден!" — заключил еще один пользователь твиттера.В фейсбуке некоторые пользователи также сошлись на мнении, что Киеву стоит подождать с присоединением к альянсу. "Зеленский сделал интеграцию в НАТО главным приоритетом для своей страны, но прогресс на этом фронте в настоящее время вряд ли предвидится", — прокомментировал новость один из читателей. Ранее Зеленский высказался насчет исправления своим офисом слов Байдена. Он заявил, что важны не слова, а поступки. Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210608/razgovor-1736100763.html
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россия, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена

15:46 08.06.2021 (обновлено: 17:09 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Искажение слов президента США Джо Байдена по поводу членства Украины в НАТО в релизе пресс-службы Владимира Зеленского возмутило американских пользователей социальных сетей.
Ранее издание Axios сообщило, что заявления Белого дома и официального Киева о содержании телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского не совпадают. Позднее украинские власти изменили релиз, исправив неверную трактовку комментария Байдена о вступлении Украины в Североатлантический альянс. В первой версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе. Однако в Белом доме заявили, что Байден подобного не говорил.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО
"Я предположу, что если Украина станет частью НАТО сегодня, то НАТО придется предоставить Киеву войска для войны с Россией, а это уже похоже на третью мировую войну", — оставил комментарий в твиттере Axios пользователь.
"Нет, нет и еще тысячу раз нет! Почему мы должны давать гарантии безопасности стране, которая стратегически ничего для нас не значит?" — согласился другой комментатор.
"Они принимают вашу доброту за слабость, президент Байден!" — заключил еще один пользователь твиттера.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:21
Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского
В фейсбуке некоторые пользователи также сошлись на мнении, что Киеву стоит подождать с присоединением к альянсу.
"Зеленский сделал интеграцию в НАТО главным приоритетом для своей страны, но прогресс на этом фронте в настоящее время вряд ли предвидится", — прокомментировал новость один из читателей.

"Если Байден и правда поддерживает вступление Украины в НАТО, то, по-моему, это заблуждение. Украина станет камнем на шее альянса. Разговор был о том, чтобы Украина соблюдала Минские соглашения и прекратила боевые действия в Донбассе, а не вовлекала американских солдат в свои внутренние разборки", — поддержал предыдущего комментатора пользователь.

Ранее Зеленский высказался насчет исправления своим офисом слов Байдена. Он заявил, что важны не слова, а поступки.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 03:48
Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
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