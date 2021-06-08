https://ria.ru/20210608/voyna-1736160312.html

"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена

"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена - РИА Новости, 08.06.2021

"Будет война". Американцев разозлила попытка Киева исказить слова Байдена

Искажение слов президента США Джо Байдена по поводу членства Украины в НАТО в релизе пресс-службы Владимира Зеленского возмутило американских пользователей... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:46

2021-06-08T15:46

2021-06-08T17:09

россия

нато

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Будет война". Американцев разозлила ложь офиса Зеленского о встрече с Байденом

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_0:84:3074:1813_1920x0_80_0_0_d661d9e52642dc52ae89d620a1c6db19.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Искажение слов президента США Джо Байдена по поводу членства Украины в НАТО в релизе пресс-службы Владимира Зеленского возмутило американских пользователей социальных сетей.Ранее издание Axios сообщило, что заявления Белого дома и официального Киева о содержании телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского не совпадают. Позднее украинские власти изменили релиз, исправив неверную трактовку комментария Байдена о вступлении Украины в Североатлантический альянс. В первой версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе. Однако в Белом доме заявили, что Байден подобного не говорил."Я предположу, что если Украина станет частью НАТО сегодня, то НАТО придется предоставить Киеву войска для войны с Россией, а это уже похоже на третью мировую войну", — оставил комментарий в твиттере Axios пользователь. "Нет, нет и еще тысячу раз нет! Почему мы должны давать гарантии безопасности стране, которая стратегически ничего для нас не значит?" — согласился другой комментатор."Они принимают вашу доброту за слабость, президент Байден!" — заключил еще один пользователь твиттера.В фейсбуке некоторые пользователи также сошлись на мнении, что Киеву стоит подождать с присоединением к альянсу. "Зеленский сделал интеграцию в НАТО главным приоритетом для своей страны, но прогресс на этом фронте в настоящее время вряд ли предвидится", — прокомментировал новость один из читателей. Ранее Зеленский высказался насчет исправления своим офисом слов Байдена. Он заявил, что важны не слова, а поступки. Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210608/razgovor-1736100763.html

https://ria.ru/20210608/razgovor-1736095298.html

https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире