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Источник сообщил об обысках в мэрии Воронежа
Источник сообщил об обысках в мэрии Воронежа - РИА Новости, 08.06.2021
Источник сообщил об обысках в мэрии Воронежа
Оперативные мероприятия с участием правоохранителей прошли в администрации Воронежа, сообщил РИА Новости источник в областных структурах. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:17
2021-06-08T18:32
россия
александр жуков
александр провоторов
единая россия
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Оперативные мероприятия с участием правоохранителей прошли в администрации Воронежа, сообщил РИА Новости источник в областных структурах.О том, что силовики проводят во вторник оперативные мероприятия в мэрии Воронежа, сообщил ряд местных СМИ и Telegram-каналов. По их данным, внимание правоохранителей привлекла деятельность управления строительной политики горадминистрации, которая может быть связана с реконструкцией парка "Орленок". Сообщалось также о задержании первого замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина и руководителя управления строительной политики Александра Прихожаева."Проводились оперативные мероприятия в городской администрации", - сказал собеседник агентства, не раскрывая детали.При этом он добавил, что появившаяся в местных СМИ информация "не совсем точная".В Воронеже в последнее время возбужден ряд дел, фигурантами по которым проходят вице-мэры и депутаты гордумы. В середине февраля в Воронеже по делу о мошенничестве был задержан и. о. вице-мэра города Юрий Бавыкин, который вместе с заместителем руководителя управы Коминтерновского района города Светланой Васьковой пообещал за 400 тысяч рублей оказать содействие кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву и обеспечить ему не менее 50% голосов избирателей на осенних выборах. При этом ни Бавыкин, ни Васькова изначально не намеревались помогать Кудрявцеву. Тот передал чиновникам деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению. Тем не менее, Кудрявцев стал депутатом гордумы, а в декабре прошлого года - фигурантом дела о мошенничестве. Кудрявцев обвиняется в махинациях с государственной землей на 31 миллион рублей.В конце мая ушло в суд дело еще одного бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова. По данным следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов, занимавший тогда должность замглавы Воронежа, при посредничестве "другого должностного лица" получил от директора коммерческой организации взятку в 1,5 миллиона рублей за "содействие в принятии управленческих решений в интересах" этой фирмы.Наконец, первый зампредседателя городской думы Александр Провоторов стал фигурантом дела о мошенничестве на 1 миллион рублей. По данным Ленинского райсуда, Провоторов пообещал обеспечить перед сентябрьскими выборами в заксобрание депутату от "Единой России" Александру Жукову согласование его кандидатуры с губернатором области, председателями областной и городской дум, а также поддержку на выборах. Свои услуги Провоторов оценил в 1 миллион рублей, но никакой помощи оказывать Жукову, как следует из документов суда, не собирался. Деньги первый вице-спикер получил в конце июня 2020 года.
https://ria.ru/20210531/gumenyuk-1734856383.html
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россия, александр жуков, александр провоторов, единая россия, воронеж, происшествия

Источник сообщил об обысках в мэрии Воронежа

18:17 08.06.2021 (обновлено: 18:32 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Оперативные мероприятия с участием правоохранителей прошли в администрации Воронежа, сообщил РИА Новости источник в областных структурах.
О том, что силовики проводят во вторник оперативные мероприятия в мэрии Воронежа, сообщил ряд местных СМИ и Telegram-каналов. По их данным, внимание правоохранителей привлекла деятельность управления строительной политики горадминистрации, которая может быть связана с реконструкцией парка "Орленок". Сообщалось также о задержании первого замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина и руководителя управления строительной политики Александра Прихожаева.
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"Проводились оперативные мероприятия в городской администрации", - сказал собеседник агентства, не раскрывая детали.
При этом он добавил, что появившаяся в местных СМИ информация "не совсем точная".
В Воронеже в последнее время возбужден ряд дел, фигурантами по которым проходят вице-мэры и депутаты гордумы. В середине февраля в Воронеже по делу о мошенничестве был задержан и. о. вице-мэра города Юрий Бавыкин, который вместе с заместителем руководителя управы Коминтерновского района города Светланой Васьковой пообещал за 400 тысяч рублей оказать содействие кандидату в депутаты гордумы Сергею Кудрявцеву и обеспечить ему не менее 50% голосов избирателей на осенних выборах. При этом ни Бавыкин, ни Васькова изначально не намеревались помогать Кудрявцеву. Тот передал чиновникам деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению. Тем не менее, Кудрявцев стал депутатом гордумы, а в декабре прошлого года - фигурантом дела о мошенничестве. Кудрявцев обвиняется в махинациях с государственной землей на 31 миллион рублей.
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В конце мая ушло в суд дело еще одного бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова. По данным следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов, занимавший тогда должность замглавы Воронежа, при посредничестве "другого должностного лица" получил от директора коммерческой организации взятку в 1,5 миллиона рублей за "содействие в принятии управленческих решений в интересах" этой фирмы.
Наконец, первый зампредседателя городской думы Александр Провоторов стал фигурантом дела о мошенничестве на 1 миллион рублей. По данным Ленинского райсуда, Провоторов пообещал обеспечить перед сентябрьскими выборами в заксобрание депутату от "Единой России" Александру Жукову согласование его кандидатуры с губернатором области, председателями областной и городской дум, а также поддержку на выборах. Свои услуги Провоторов оценил в 1 миллион рублей, но никакой помощи оказывать Жукову, как следует из документов суда, не собирался. Деньги первый вице-спикер получил в конце июня 2020 года.
 
РоссияАлександр ЖуковАлександр ПровоторовЕдиная РоссияВоронежПроисшествия
 
 
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