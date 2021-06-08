https://ria.ru/20210608/voronezh-1736151973.html

В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы"

В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы" - РИА Новости, 08.06.2021

В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы"

Почти 30 членов организованной группы, на счету которой 15 инсценированных ДТП, осуждены в Воронеже, сообщает во вторник главное управление МВД по региону. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:55

2021-06-08T14:55

2021-06-08T14:55

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происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 членов организованной группы, на счету которой 15 инсценированных ДТП, осуждены в Воронеже, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.По данным полиции, фигуранты дела специализировались на мошенничестве в сфере автострахования."В ходе предварительного следствия установлено, что осужденные в 2017-2018 годах инсценировали на территории региона 15 дорожно-транспортных происшествий. После чего обращались в страховые компании с пакетом документов для получения денежных средств. По подложным документам злоумышленники обманным путем похитили около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Для своих "автоподстав" участники группы использовали 29 автомобилей отечественного и иностранного производства."Каждое дорожно-транспортное происшествие тщательно планировалось заранее. На месте ДТП автомобили расставлялись таким образом, чтобы создать видимость реальности происходивших событий, при этом механические повреждения транспортных средств были нанесены при других обстоятельствах", - информирует полиция.В ходе следствия 57-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение со следствием и получил в итоге три года колонии общего режима."Остальные участники преступной группы приговорены к следующим видам наказаний: двое мошенников получили реальные сроки лишения свободы от 1 года до 3 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет приговорены к лишению свободы условно на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет, 22 соучастникам судом назначены штрафы", - сообщает ГУМВД.

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https://ria.ru/20210307/vnimanie-1600285626.html

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736130315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронеж, происшествия