Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/voronezh-1736151973.html
В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы"
В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы" - РИА Новости, 08.06.2021
В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы"
Почти 30 членов организованной группы, на счету которой 15 инсценированных ДТП, осуждены в Воронеже, сообщает во вторник главное управление МВД по региону. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:55
2021-06-08T14:55
гумвд
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 членов организованной группы, на счету которой 15 инсценированных ДТП, осуждены в Воронеже, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.По данным полиции, фигуранты дела специализировались на мошенничестве в сфере автострахования."В ходе предварительного следствия установлено, что осужденные в 2017-2018 годах инсценировали на территории региона 15 дорожно-транспортных происшествий. После чего обращались в страховые компании с пакетом документов для получения денежных средств. По подложным документам злоумышленники обманным путем похитили около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Для своих "автоподстав" участники группы использовали 29 автомобилей отечественного и иностранного производства."Каждое дорожно-транспортное происшествие тщательно планировалось заранее. На месте ДТП автомобили расставлялись таким образом, чтобы создать видимость реальности происходивших событий, при этом механические повреждения транспортных средств были нанесены при других обстоятельствах", - информирует полиция.В ходе следствия 57-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение со следствием и получил в итоге три года колонии общего режима."Остальные участники преступной группы приговорены к следующим видам наказаний: двое мошенников получили реальные сроки лишения свободы от 1 года до 3 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет приговорены к лишению свободы условно на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет, 22 соучастникам судом назначены штрафы", - сообщает ГУМВД.
https://ria.ru/20210608/priangare-1736118740.html
https://ria.ru/20210307/vnimanie-1600285626.html
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736130315.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, воронеж, происшествия

В Воронеже группа из 28 человек получила срок за "автоподставы"

14:55 08.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Почти 30 членов организованной группы, на счету которой 15 инсценированных ДТП, осуждены в Воронеже, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.
По данным полиции, фигуранты дела специализировались на мошенничестве в сфере автострахования.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 12:36
В Приангарье пьяный водитель попытался съесть протокол
"В ходе предварительного следствия установлено, что осужденные в 2017-2018 годах инсценировали на территории региона 15 дорожно-транспортных происшествий. После чего обращались в страховые компании с пакетом документов для получения денежных средств. По подложным документам злоумышленники обманным путем похитили около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Для своих "автоподстав" участники группы использовали 29 автомобилей отечественного и иностранного производства.
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 16:40
Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа
"Каждое дорожно-транспортное происшествие тщательно планировалось заранее. На месте ДТП автомобили расставлялись таким образом, чтобы создать видимость реальности происходивших событий, при этом механические повреждения транспортных средств были нанесены при других обстоятельствах", - информирует полиция.
В ходе следствия 57-летний организатор преступной группы заключил досудебное соглашение со следствием и получил в итоге три года колонии общего режима.
"Остальные участники преступной группы приговорены к следующим видам наказаний: двое мошенников получили реальные сроки лишения свободы от 1 года до 3 лет и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет приговорены к лишению свободы условно на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет, 22 соучастникам судом назначены штрафы", - сообщает ГУМВД.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 13:33
Власти рассказали, кто чаще попадает в ДТП с электросамокатами в Москве
 
ГУМВДВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Чехии призвали относиться к России "как к данности"
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Губернатор: возгорание аппарата ИВЛ вызвало пожар в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
Лента новостейМолния