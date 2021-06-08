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В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека

В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека - РИА Новости, 08.06.2021

В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека

Двое человек скончались, по предварительным данным, от передозировки наркотиками после празднования дня рождения в пирсинг-салоне в Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:52

2021-06-08T11:52

2021-06-08T11:52

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Двое человек скончались, по предварительным данным, от передозировки наркотиками после празднования дня рождения в пирсинг-салоне в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, умершие - молодые люди 22 и 23 лет. Остальные участники мероприятия доставлены в полицию, в отношении них составлены административные протоколы.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия