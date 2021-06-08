https://ria.ru/20210608/vecherinka-1736110647.html
В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека
В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека - РИА Новости, 08.06.2021
В Петербурге после вечеринки в пирсинг-салоне умерли два человека
Двое человек скончались, по предварительным данным, от передозировки наркотиками после празднования дня рождения в пирсинг-салоне в Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:52
2021-06-08T11:52
2021-06-08T11:52
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Двое человек скончались, по предварительным данным, от передозировки наркотиками после празднования дня рождения в пирсинг-салоне в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, умершие - молодые люди 22 и 23 лет. Остальные участники мероприятия доставлены в полицию, в отношении них составлены административные протоколы.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия