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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210608/variety-1736143914.html
Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры
Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры - РИА Новости, 08.06.2021
Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры
К международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом, в журнале Variety... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:40
2021-06-08T18:40
юрий колокольников
кино и сериалы
паулина андреева
иван и. твердовский
культура
новости культуры
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. К международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом, в журнале Variety были названы перспективные актеры и режиссеры из нашей страны, у которых сейчас самые высокие шансы выйти на мировой уровень. Всего в список вошло 12 персон. Среди них: Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Любовь Мульменко, Элла Манжеева, Юрий Борисов, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Евгений Сангаджиев, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и Иван И. Твердовский. Онлайн-мероприятие стартовало 8 июня и продлится до 10 июня. Всего на Key Buyers Event: Digital состоится 17 различных событий, в том числе презентации, панельные дискуссии, интервью и многое другое.
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юрий колокольников, кино и сериалы, паулина андреева, иван и. твердовский, новости культуры

Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры

18:40 08.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов/Екатерина ЧесноковаСветлана Ходченкова / Юрий Борисов / Юлия Снигирь / Юрий Колокольников
Светлана Ходченкова / Юрий Борисов / Юлия Снигирь / Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. К международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом, в журнале Variety были названы перспективные актеры и режиссеры из нашей страны, у которых сейчас самые высокие шансы выйти на мировой уровень.
Всего в список вошло 12 персон. Среди них: Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Любовь Мульменко, Элла Манжеева, Юрий Борисов, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Евгений Сангаджиев, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и Иван И. Твердовский.

"С моей точки зрения, у талантов из России есть свой взгляд на мир, который представляет собой смесь, состоящую из их глубоких и культурных корней и, в то же время, их открытости и смелости говорить и исследовать сложные темы, затрагивающие интересы людей в России и во всем мире. — прокомментировала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Онлайн-мероприятие стартовало 8 июня и продлится до 10 июня. Всего на Key Buyers Event: Digital состоится 17 различных событий, в том числе презентации, панельные дискуссии, интервью и многое другое.
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КультураЮрий КолокольниковКино и сериалыПаулина АндрееваИван И. ТвердовскийНовости культуры
 
 
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