https://ria.ru/20210608/variety-1736143914.html

Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры

Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры - РИА Новости, 08.06.2021

Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры

К международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом, в журнале Variety... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:40

2021-06-08T18:40

2021-06-08T18:40

юрий колокольников

кино и сериалы

паулина андреева

иван и. твердовский

культура

новости культуры

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. К международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом, в журнале Variety были названы перспективные актеры и режиссеры из нашей страны, у которых сейчас самые высокие шансы выйти на мировой уровень. Всего в список вошло 12 персон. Среди них: Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Любовь Мульменко, Элла Манжеева, Юрий Борисов, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Евгений Сангаджиев, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и Иван И. Твердовский. Онлайн-мероприятие стартовало 8 июня и продлится до 10 июня. Всего на Key Buyers Event: Digital состоится 17 различных событий, в том числе презентации, панельные дискуссии, интервью и многое другое.

https://ria.ru/20210603/chernobyl-1735379165.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий колокольников, кино и сериалы, паулина андреева, иван и. твердовский, новости культуры