Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/valensa-1736172393.html
Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми
Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми - РИА Новости, 08.06.2021
Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что к попыткам официальной Варшавы организовать встречу с президентом США Джо Байденом перед его... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:25
2021-06-08T16:25
россия
морская спасательная служба
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
евросоюз
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:74:2724:1606_1920x0_80_0_0_c9566c23ed347ac86f6e42ab1ea0df50.jpg
ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что к попыткам официальной Варшавы организовать встречу с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным не стоит относиться серьезно.На 16 июня в Женеве запланирован саммит Россия – США, в котором примут участие главы двух стран. Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что в Варшаве очень обеспокоены последними действиями США, которые касаются России, в частности, отказом от санкций против газопровода "Северный поток 2". По данным газеты, в этой связи польские власти предпринимают попытки встретиться с Байденом перед его встречей с Путиным."Не надо серьезно относиться к этим людям", - сказал Валенса РИА Новости, имея в виду нынешних руководителей Польши.Говоря о недовольстве официальной Варшавы тем, что США отказались от санкций в отношении "Северного потока 2", Валенса высказал уверенность, что Байден сделал такой шаг, так как является реалистом. "Байден является реалистом. Это (строительство "Северного потока") так далеко продвинулось, так дорого стоило… Конечно, можно на какие-то вещи посмотреть иначе, обезопаситься, возможно, здесь нужно что-то сделать. В то же время остановка была без смысла при такой огромной инвестиции", - сказал собеседник агентства.Говоря о крайне негативной реакции польских властей на решение Байдена, он заявил, что "серьезные политики серьезно подходят к делам, а я наших политиков не оцениваю серьезно".Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html
https://ria.ru/20210530/polsha-1734748619.html
россия
балтийское море
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_f16fcc62774f2f4865f30bcf92d1794c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, евросоюз, джо байден, владимир путин, лех валенса, варшава

Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми

16:25 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что к попыткам официальной Варшавы организовать встречу с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным не стоит относиться серьезно.
На 16 июня в Женеве запланирован саммит Россия – США, в котором примут участие главы двух стран. Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что в Варшаве очень обеспокоены последними действиями США, которые касаются России, в частности, отказом от санкций против газопровода "Северный поток 2". По данным газеты, в этой связи польские власти предпринимают попытки встретиться с Байденом перед его встречей с Путиным.
Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00
Россия ничего не забыла Польше
"Не надо серьезно относиться к этим людям", - сказал Валенса РИА Новости, имея в виду нынешних руководителей Польши.
Говоря о недовольстве официальной Варшавы тем, что США отказались от санкций в отношении "Северного потока 2", Валенса высказал уверенность, что Байден сделал такой шаг, так как является реалистом. "Байден является реалистом. Это (строительство "Северного потока") так далеко продвинулось, так дорого стоило… Конечно, можно на какие-то вещи посмотреть иначе, обезопаситься, возможно, здесь нужно что-то сделать. В то же время остановка была без смысла при такой огромной инвестиции", - сказал собеседник агентства.
Говоря о крайне негативной реакции польских властей на решение Байдена, он заявил, что "серьезные политики серьезно подходят к делам, а я наших политиков не оцениваю серьезно".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 08:00
Польский президент разгадал суть России
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияМорская спасательная службаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинЛех ВаленсаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Губернатор: возгорание аппарата ИВЛ вызвало пожар в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния