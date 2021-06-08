https://ria.ru/20210608/valensa-1736172393.html

Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми

Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми - РИА Новости, 08.06.2021

Валенса назвал руководство Польши несерьезными людьми

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что к попыткам официальной Варшавы организовать встречу с президентом США Джо Байденом перед его... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:25

2021-06-08T16:25

2021-06-08T16:25

россия

морская спасательная служба

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

северный поток

евросоюз

джо байден

владимир путин

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ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса считает, что к попыткам официальной Варшавы организовать встречу с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным не стоит относиться серьезно.На 16 июня в Женеве запланирован саммит Россия – США, в котором примут участие главы двух стран. Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что в Варшаве очень обеспокоены последними действиями США, которые касаются России, в частности, отказом от санкций против газопровода "Северный поток 2". По данным газеты, в этой связи польские власти предпринимают попытки встретиться с Байденом перед его встречей с Путиным."Не надо серьезно относиться к этим людям", - сказал Валенса РИА Новости, имея в виду нынешних руководителей Польши.Говоря о недовольстве официальной Варшавы тем, что США отказались от санкций в отношении "Северного потока 2", Валенса высказал уверенность, что Байден сделал такой шаг, так как является реалистом. "Байден является реалистом. Это (строительство "Северного потока") так далеко продвинулось, так дорого стоило… Конечно, можно на какие-то вещи посмотреть иначе, обезопаситься, возможно, здесь нужно что-то сделать. В то же время остановка была без смысла при такой огромной инвестиции", - сказал собеседник агентства.Говоря о крайне негативной реакции польских властей на решение Байдена, он заявил, что "серьезные политики серьезно подходят к делам, а я наших политиков не оцениваю серьезно".Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html

https://ria.ru/20210530/polsha-1734748619.html

россия

балтийское море

варшава

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россия, морская спасательная служба, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, евросоюз, джо байден, владимир путин, лех валенса, варшава