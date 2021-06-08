https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736149198.html
Вакцинация от COVID активнее всего идет в Селемджинском районе Приамурья
Вакцинация от COVID активнее всего идет в Селемджинском районе Приамурья - РИА Новости, 08.06.2021
Вакцинация от COVID активнее всего идет в Селемджинском районе Приамурья
Вакцинация от COVID-19 активнее всего идёт в Селемджинском районе Приамурья, но в регионе низкий уровень вакцинации среди студентов, руководителей "отстающих"... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:45
2021-06-08T14:45
2021-06-08T14:45
коронавирус covid-19
василий орлов (губернатор)
здоровье - общество
амурская область
селемджинский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 активнее всего идёт в Селемджинском районе Приамурья, но в регионе низкий уровень вакцинации среди студентов, руководителей "отстающих" организаций по распоряжению губернатора пригласят на оперштаб."По темпам вакцинации впереди всех Селемджинский район: здесь привито 68,8% подлежащего населения. Об этом на заседании правительства сообщила глава минздрава Амурской области Светлана Леонтьева", - сообщает правительство Приамурья.Леонтьева сообщила, что регион получил 119 656 доз вакцины, в ближайшие две недели ожидается поставка ещё 16 100 доз."Темпы вакцинации у нас в целом неплохие, 108 088 граждан привито. Уже несколько учреждений здравоохранения использовали практически весь запас вакцины, ждут очередных поступлений", - добавила министр.Среди жителей области старше 60 лет привито 24,6%, как отмечают власти, это выше общероссийского показателя. Но есть сложности с вакцинацией студентов: в Амурском госуниверситете прививки сделали 4% от подлежащих вакцинации, в Дальневосточном аграрном госуниверситете – 2%, в Благовещенском финансово-экономическом колледже – менее 1%.Уровень вакцинированных выше в Амурской государственной медакадемии (АгМА) и Благовещенском государственном педуниверситете выше, чем в других учебных заведениях."Специалисты отмечают: если первые штаммы ковида чаще поражали людей в зрелом и старшем возрасте, то новыми разновидностям вируса в большей степени подвержена молодежь. Нужно активнее вести информационную работу со студентами, чтобы снизить число немотивированных отказов от вакцинации с их стороны", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Орлов предложил на следующее заседание оперштаба пригласить руководителей "отстающих" организаций.
https://ria.ru/20210607/priamure-1735937562.html
https://realty.ria.ru/20210604/pik-1735596275.html
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коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), здоровье - общество, амурская область, селемджинский район, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 активнее всего идёт в Селемджинском районе Приамурья, но в регионе низкий уровень вакцинации среди студентов, руководителей "отстающих" организаций по распоряжению губернатора пригласят на оперштаб.
"По темпам вакцинации впереди всех Селемджинский район
: здесь привито 68,8% подлежащего населения. Об этом на заседании правительства сообщила глава минздрава Амурской области
Светлана Леонтьева", - сообщает правительство Приамурья.
Леонтьева сообщила, что регион получил 119 656 доз вакцины, в ближайшие две недели ожидается поставка ещё 16 100 доз.
"Темпы вакцинации у нас в целом неплохие, 108 088 граждан привито. Уже несколько учреждений здравоохранения использовали практически весь запас вакцины, ждут очередных поступлений", - добавила министр.
Среди жителей области старше 60 лет привито 24,6%, как отмечают власти, это выше общероссийского показателя. Но есть сложности с вакцинацией студентов: в Амурском госуниверситете прививки сделали 4% от подлежащих вакцинации, в Дальневосточном аграрном госуниверситете – 2%, в Благовещенском финансово-экономическом колледже – менее 1%.
Уровень вакцинированных выше в Амурской государственной медакадемии (АгМА) и Благовещенском государственном педуниверситете выше, чем в других учебных заведениях.
"Специалисты отмечают: если первые штаммы ковида чаще поражали людей в зрелом и старшем возрасте, то новыми разновидностям вируса в большей степени подвержена молодежь. Нужно активнее вести информационную работу со студентами, чтобы снизить число немотивированных отказов от вакцинации с их стороны", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов
, его цитирует правительство региона.
Орлов предложил на следующее заседание оперштаба пригласить руководителей "отстающих" организаций.