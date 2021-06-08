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Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи

Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи - РИА Новости, 08.06.2021

Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи

Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:24

2021-06-08T14:24

2021-06-08T17:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме.Как рассказывал в середине мая Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V", который пожилые люди переносят хорошо. Однако чтобы внести изменения в регистрационное досье, нужно провести дополнительные испытания. "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество