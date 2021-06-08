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Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи
Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи - РИА Новости, 08.06.2021
Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи
Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:24
2021-06-08T17:05
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме.Как рассказывал в середине мая Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V", который пожилые люди переносят хорошо. Однако чтобы внести изменения в регистрационное досье, нужно провести дополнительные испытания. "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи

14:24 08.06.2021 (обновлено: 17:05 08.06.2021)
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме.

"Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины, а это, собственно говоря, вакцина "Спутник V", дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей", — добавил чиновник.

Как рассказывал в середине мая Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V", который пожилые люди переносят хорошо. Однако чтобы внести изменения в регистрационное досье, нужно провести дополнительные испытания.
"Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.
 
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