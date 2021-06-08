Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи
14:24 08.06.2021 (обновлено: 17:05 08.06.2021)
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" предназначена в первую очередь для молодежи и студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, выступая в Госдуме.
"Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины, а это, собственно говоря, вакцина "Спутник V", дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей", — добавил чиновник.
Как рассказывал в середине мая Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V", который пожилые люди переносят хорошо. Однако чтобы внести изменения в регистрационное досье, нужно провести дополнительные испытания.
"Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
Препарат зарегистрировали в России в начале мая. Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, "Спутник Лайт" ориентирован на внешние рынки.