https://ria.ru/20210608/ukraina-1736215496.html

Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины"

Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины" - РИА Новости, 08.06.2021

Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины"

Москва будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T21:02

2021-06-08T21:02

2021-06-08T21:02

россия

иван солтановский

верховная рада украины

совет европы

владимир зеленский

москва

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины, заявил постпред России при СЕ Иван Солтановский.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов."Мы будем добиваться, естественно, это уже начинаем делать, продолжаем вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесенный президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры", - сказал Солтановский в эфире телеканала "Россия 24".По словам Солтановского, тематика ущемления русскоязычного населения, прав коренных народов на Украине находится постоянно в фокусе общественного внимания в Совете Европы.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736211580.html

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москва

украина

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россия, иван солтановский, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, москва, украина, в мире