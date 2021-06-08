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Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины"
Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины" - РИА Новости, 08.06.2021
Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины"
Москва будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T21:02
2021-06-08T21:02
россия
иван солтановский
верховная рада украины
совет европы
владимир зеленский
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины, заявил постпред России при СЕ Иван Солтановский.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов."Мы будем добиваться, естественно, это уже начинаем делать, продолжаем вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесенный президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры", - сказал Солтановский в эфире телеканала "Россия 24".По словам Солтановского, тематика ущемления русскоязычного населения, прав коренных народов на Украине находится постоянно в фокусе общественного внимания в Совете Европы.
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россия, иван солтановский, верховная рада украины, совет европы, владимир зеленский, москва, украина, в мире

Постпред России при СЕ оценил закон "О коренных народах Украины"

21:02 08.06.2021
 
© Фото : МИД РФПостоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва будет добиваться в Совете Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины, заявил постпред России при СЕ Иван Солтановский.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
"Мы будем добиваться, естественно, это уже начинаем делать, продолжаем вернее, в Совете Европы адекватной реакции на очередной националистический законопроект, внесенный президентом Зеленским, который до своего избрания обещал пересмотреть этот законопроект и принять соответствующие меры", - сказал Солтановский в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Солтановского, тематика ущемления русскоязычного населения, прав коренных народов на Украине находится постоянно в фокусе общественного внимания в Совете Европы.
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