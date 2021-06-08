https://ria.ru/20210608/ukraina-1736211580.html

В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине

В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине - РИА Новости, 08.06.2021

В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине

Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:18

2021-06-08T20:18

2021-06-08T20:18

россия

госдума рф

вячеслав володин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Нижняя палата парламента во вторник приняла заявление "Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины"."Призвали парламенты стран и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу Президента Украины. Кстати, в Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств". Пустая декларация", - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы напомнил, что Украина называет себя демократической страной. "А что за этой вывеской? Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, в мире