Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736211580.html
В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине
В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине - РИА Новости, 08.06.2021
В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине
Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:18
2021-06-08T20:18
россия
госдума рф
вячеслав володин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Нижняя палата парламента во вторник приняла заявление "Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины"."Призвали парламенты стран и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу Президента Украины. Кстати, в Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств". Пустая декларация", - написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер Госдумы напомнил, что Украина называет себя демократической страной. "А что за этой вывеской? Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_b940b7a3faca143221a8155493334578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, в мире

В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине

20:18 08.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента во вторник приняла заявление "Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины".
День вышиванки на Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 08:00
"Мова — не родная". Кто на Украине не считает русских коренным народом
"Призвали парламенты стран и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу Президента Украины. Кстати, в Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств". Пустая декларация", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Более того, добавил он, "под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов".

Спикер Госдумы напомнил, что Украина называет себя демократической страной. "А что за этой вывеской? Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться", - добавил спикер Госдумы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 14:36
Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния