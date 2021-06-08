В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств является пустой декларацией, под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента во вторник приняла заявление "Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины".
"Призвали парламенты стран и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу Президента Украины. Кстати, в Конституции Украины есть статья, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств". Пустая декларация", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Более того, добавил он, "под лозунгом "защиты украинского языка" фактически развернута травля русского и других народов".
Спикер Госдумы напомнил, что Украина называет себя демократической страной. "А что за этой вывеской? Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться", - добавил спикер Госдумы.