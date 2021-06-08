https://ria.ru/20210608/ukraina-1736165135.html

Украина осудила выход России из Договора по открытому небу

Украина осудила выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 08.06.2021

Украина осудила выход России из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуждает решение властей РФ о денонсации Договора по открытому небу. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:57

2021-06-08T15:57

2021-06-08T15:57

россия

договор по открытому небу

мид украины

владимир путин

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грузия

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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуждает решение властей РФ о денонсации Договора по открытому небу.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.В министерстве заявили, что РФ начала нарушать условия соглашения еще в 2008 году. "Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН... РФ завершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве", - добавили в МИД.Также во внешнеполитическом ведомстве Украины указали на то, что в 2014 году РФ вывела территорию Крыма из-под действия данного соглашения. "В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областей, так же удалив их из-под действия Договора. В целом из-за захватнических действий РФ из зоны применения ДОН было выведено более 57 тысяч квадратных километров, в том числе более 44 тысяч квадратных километров временно оккупированных территорий Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии", - отметили в МИД.В МИД РФ ранее заявляли, что США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению договора, позиция США "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит в Донбассе, разного рода прегрешениях и отклонениях от минского комплекса мер". Москва возложила на США всю полноту ответственности за развал договора. В РФ заявили, что, отказавшись вернуться в договор, США пренебрегли интересами европейских союзников.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210608/dogovor-1736100992.html

https://ria.ru/20210607/dogovor-1736005605.html

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россия, договор по открытому небу, мид украины, владимир путин, оон, грузия, украина, в мире