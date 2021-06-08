Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов
14:36 08.06.2021 (обновлено: 15:48 08.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство — не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", — написала она в Telegram.
Захарова обратила внимание на то, что под действие этого закона подпадают миллионы человек.
Ранее Госдума осудила проект закона "О коренных народах Украины", который в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Из него следует, что коренными народами не могут считаться проживающие на Украине этнические меньшинства, у которых есть собственные национальные государства, — то есть русские, белорусы, молдаване и множество других народностей. Отдельно в законопроекте прописаны коренные народности Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы.
Российские парламентарии назвали этот документ оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе.