https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html

Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов

Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов - РИА Новости, 08.06.2021

Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов

Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:36

2021-06-08T14:36

2021-06-08T15:48

россия

мария захарова

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Захарова обратила внимание на то, что под действие этого закона подпадают миллионы человек.Ранее Госдума осудила проект закона "О коренных народах Украины", который в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Из него следует, что коренными народами не могут считаться проживающие на Украине этнические меньшинства, у которых есть собственные национальные государства, — то есть русские, белорусы, молдаване и множество других народностей. Отдельно в законопроекте прописаны коренные народности Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы.Российские парламентарии назвали этот документ оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

россия

украина

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россия, мария захарова, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире