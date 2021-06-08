Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html
Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов
Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов - РИА Новости, 08.06.2021
Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов
Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:36
2021-06-08T15:48
россия
мария захарова
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735893818_0:190:3088:1927_1920x0_80_0_0_c04bf6396124ab0d0dd6a639d1ae4e7f.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Захарова обратила внимание на то, что под действие этого закона подпадают миллионы человек.Ранее Госдума осудила проект закона "О коренных народах Украины", который в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Из него следует, что коренными народами не могут считаться проживающие на Украине этнические меньшинства, у которых есть собственные национальные государства, — то есть русские, белорусы, молдаване и множество других народностей. Отдельно в законопроекте прописаны коренные народности Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы.Российские парламентарии назвали этот документ оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе.
https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735893818_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_4ae9199d1d634fe0706edd7774f1fbe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Захарова оценила планы Киева исключить русских из числа коренных народов

14:36 08.06.2021 (обновлено: 15:48 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство — не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", — написала она в Telegram.

Захарова обратила внимание на то, что под действие этого закона подпадают миллионы человек.
Ранее Госдума осудила проект закона "О коренных народах Украины", который в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Из него следует, что коренными народами не могут считаться проживающие на Украине этнические меньшинства, у которых есть собственные национальные государства, — то есть русские, белорусы, молдаване и множество других народностей. Отдельно в законопроекте прописаны коренные народности Крыма — крымские татары, крымчаки и караимы.
Российские парламентарии назвали этот документ оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе.
День вышиванки на Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 08:00
"Мова — не родная". Кто на Украине не считает русских коренным народом
 
РоссияМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния