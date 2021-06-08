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Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины
Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины
Госдума осудила украинский законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным на Украине. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:38
2021-06-08T12:33
россия
госдума рф
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума осудила украинский законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным на Украине. Проект закона "О коренных народах Украины" в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, коренными народами могут считаться только крымские татары, крымчаки и караимы, а все остальные, в том числе русские, к ним не относятся. Госдума назвала эту законодательную инициативу вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. "Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 процента населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 процента) и молдаван (0,54 процента), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", — говорится в постановлении.Кроме того, к коренным народам не смогут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье, отметили депутаты.Госдума рассматривает этот законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", а также идеологическое обоснование продолжения гражданской войны в Донбассе. При этом, отмечают парламентарии, украинские власти не приняли ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, "предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине "Меджлиса крымско-татарского народа"* к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму".По мнению депутата Константина Затулина, представлявшего проект постановления, Киев, по сути, идет по пути нацистского Третьего рейха или современных Латвии и Эстонии, закрепивших в законодательстве позорный статус "негражданина". Госдума намерена обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС с призывом осудить попытку разделить население Украины на коренное и некоренное, которая грозит самыми серьезными последствиями для существования украинского государства.* Организация, запрещенная в России.
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россия, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире

Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины

11:38 08.06.2021 (обновлено: 12:33 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума осудила украинский законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным на Украине.
Проект закона "О коренных народах Украины" в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, коренными народами могут считаться только крымские татары, крымчаки и караимы, а все остальные, в том числе русские, к ним не относятся.
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Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным
Госдума назвала эту законодательную инициативу вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами.
"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 процента населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 процента) и молдаван (0,54 процента), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", — говорится в постановлении.
Кроме того, к коренным народам не смогут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье, отметили депутаты.
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Госдума рассматривает этот законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", а также идеологическое обоснование продолжения гражданской войны в Донбассе. При этом, отмечают парламентарии, украинские власти не приняли ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, "предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине "Меджлиса крымско-татарского народа"* к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму".
По мнению депутата Константина Затулина, представлявшего проект постановления, Киев, по сути, идет по пути нацистского Третьего рейха или современных Латвии и Эстонии, закрепивших в законодательстве позорный статус "негражданина".
Госдума намерена обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС с призывом осудить попытку разделить население Украины на коренное и некоренное, которая грозит самыми серьезными последствиями для существования украинского государства.
* Организация, запрещенная в России.
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