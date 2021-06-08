https://ria.ru/20210608/ukraina-1736108201.html

Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины

Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума осудила идею исключить русских из числа коренных народов Украины

Госдума осудила украинский законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным на Украине. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:38

2021-06-08T11:38

2021-06-08T12:33

россия

госдума рф

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума осудила украинский законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным на Украине. Проект закона "О коренных народах Украины" в мае внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, коренными народами могут считаться только крымские татары, крымчаки и караимы, а все остальные, в том числе русские, к ним не относятся. Госдума назвала эту законодательную инициативу вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. "Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 процента населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 процента) и молдаван (0,54 процента), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине", — говорится в постановлении.Кроме того, к коренным народам не смогут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье, отметили депутаты.Госдума рассматривает этот законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", а также идеологическое обоснование продолжения гражданской войны в Донбассе. При этом, отмечают парламентарии, украинские власти не приняли ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, "предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине "Меджлиса крымско-татарского народа"* к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму".По мнению депутата Константина Затулина, представлявшего проект постановления, Киев, по сути, идет по пути нацистского Третьего рейха или современных Латвии и Эстонии, закрепивших в законодательстве позорный статус "негражданина". Госдума намерена обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС с призывом осудить попытку разделить население Украины на коренное и некоренное, которая грозит самыми серьезными последствиями для существования украинского государства.* Организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210601/ukraina-1735116483.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире