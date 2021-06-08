Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/uilan-1736187741.html
Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США
Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США - РИА Новости, 08.06.2021
Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США
Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан надеется на то, что его обменяют после встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, сообщил РИА РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:38
2021-06-08T17:56
дело пола уилана
россия
пол уилан
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан надеется на то, что его обменяют после встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Валерий Крутов.Ранее брат осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана сообщил, что тот дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, но ответа пока не получал.По его словам, Уилан не обращался к членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии с просьбой помочь в оформлении прошения о помиловании. "С этим обычно помогают адвокаты", - уточнил Крутов.Он рассказал, что Уилан "выглядит нормально, полностью адаптированный". По его словам, Уилан не высказывал серьезных просьб, лишь пожаловался на больной локоть и "не очень вкусную пищу" и сообщил, что по-прежнему просыпается по ночам из-за проверок.Председатель ОНК Мордовии уточнил, что общался с Уиланом через переводчика, в роли которого выступает молодой осужденный.Также Крутов сообщил, что Уилан работает на швейном производстве "с пуговицами".Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявил агентству, что защита Уилана впервые посетит его в мордовской колонии в среду, 9 июня.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20200615/1572790837.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_76:0:1629:1165_1920x0_80_0_0_c626d25326f6bb4043f038409ea7d041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, происшествия

Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США

17:38 08.06.2021 (обновлено: 17:56 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан надеется на то, что его обменяют после встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Валерий Крутов.
Ранее брат осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана сообщил, что тот дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, но ответа пока не получал.
"Уилан рассчитывает на то, что будет встреча Байдена и Путина, и эта встреча принесет ему ощутимый результат. Он надеется на то, что состоится обмен и он сможет вернуться на родину", - сказал агентству Крутов, который во вторник встретился с американцем в мордовской колонии.
По его словам, Уилан не обращался к членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии с просьбой помочь в оформлении прошения о помиловании. "С этим обычно помогают адвокаты", - уточнил Крутов.
Он рассказал, что Уилан "выглядит нормально, полностью адаптированный". По его словам, Уилан не высказывал серьезных просьб, лишь пожаловался на больной локоть и "не очень вкусную пищу" и сообщил, что по-прежнему просыпается по ночам из-за проверок.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня 2020, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
Председатель ОНК Мордовии уточнил, что общался с Уиланом через переводчика, в роли которого выступает молодой осужденный.
Также Крутов сообщил, что Уилан работает на швейном производстве "с пуговицами".
Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявил агентству, что защита Уилана впервые посетит его в мордовской колонии в среду, 9 июня.
Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
 
Дело Пола УиланаРоссияПол УиланСШАПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния