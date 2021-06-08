https://ria.ru/20210608/uilan-1736187741.html

Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США

Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США - РИА Новости, 08.06.2021

Уилан надеется, что его обменяют после встречи президентов России и США

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан надеется на то, что его обменяют после встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, сообщил РИА РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:38

2021-06-08T17:38

2021-06-08T17:56

дело пола уилана

россия

пол уилан

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан надеется на то, что его обменяют после встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Валерий Крутов.Ранее брат осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана сообщил, что тот дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, но ответа пока не получал.По его словам, Уилан не обращался к членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии с просьбой помочь в оформлении прошения о помиловании. "С этим обычно помогают адвокаты", - уточнил Крутов.Он рассказал, что Уилан "выглядит нормально, полностью адаптированный". По его словам, Уилан не высказывал серьезных просьб, лишь пожаловался на больной локоть и "не очень вкусную пищу" и сообщил, что по-прежнему просыпается по ночам из-за проверок.Председатель ОНК Мордовии уточнил, что общался с Уиланом через переводчика, в роли которого выступает молодой осужденный.Также Крутов сообщил, что Уилан работает на швейном производстве "с пуговицами".Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявил агентству, что защита Уилана впервые посетит его в мордовской колонии в среду, 9 июня.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20200615/1572790837.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, происшествия