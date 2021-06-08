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Белорусская армия примет участие в совместных учениях с Россией и Сербией
Белорусская армия примет участие в совместных учениях с Россией и Сербией - РИА Новости, 08.06.2021
Белорусская армия примет участие в совместных учениях с Россией и Сербией
Белорусские военные примут участие в российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство – 2021", которые стартуют во вторник, сообщила... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:33
2021-06-08T13:33
россия
славянское братство
новороссийск
сербия
белоруссия
армия
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Белорусские военные примут участие в российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство – 2021", которые стартуют во вторник, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."Сегодня на полигоне "Раевский" в Новороссийске стартует российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство – 2021". В нем примут участие более двухсот военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным пресс-службы, в ходе маневров будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Этапами учения предусмотрены десантирование личного состава и десантирование грузов, преодоление водных преград, беспарашютное десантирование, боевые стрельбы.Доставку личного состава осуществляют военные летчики на самолете Ил-76МД. Также ранее около 100 белорусских военнослужащих отправились на учение военным эшелоном.В пресс-службе уточнили, что "Славянское братство – 2021" продлится до 19 июня.
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россия, славянское братство, новороссийск, сербия, белоруссия, армия

Белорусская армия примет участие в совместных учениях с Россией и Сербией

13:33 08.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений Славянское братство - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Белорусские военные примут участие в российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство – 2021", которые стартуют во вторник, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"Сегодня на полигоне "Раевский" в Новороссийске стартует российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство – 2021". В нем примут участие более двухсот военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным пресс-службы, в ходе маневров будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Этапами учения предусмотрены десантирование личного состава и десантирование грузов, преодоление водных преград, беспарашютное десантирование, боевые стрельбы.
Доставку личного состава осуществляют военные летчики на самолете Ил-76МД. Также ранее около 100 белорусских военнослужащих отправились на учение военным эшелоном.
В пресс-службе уточнили, что "Славянское братство – 2021" продлится до 19 июня.
 
РоссияСлавянское братствоНовороссийскСербияБелоруссияАрмия
 
 
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