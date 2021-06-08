https://ria.ru/20210608/tuva-1736094412.html

В Туве появилось более четырех тысяч рабочих мест в 2020 году

В Туве появилось более четырех тысяч рабочих мест в 2020 году - РИА Новости, 08.06.2021

В Туве появилось более четырех тысяч рабочих мест в 2020 году

Исполнение проектов в рамках государственных программ в Туве позволило в 2020 году создать более 4 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:12

2021-06-08T10:12

2021-06-08T10:12

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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Исполнение проектов в рамках государственных программ в Туве позволило в 2020 году создать более 4 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства республики.Правительство Тувы подвело итоги реализации государственных программ в 2020 году. Основная цель - оценить эффективность исполнения программ, при необходимости внести корректировки в план мероприятий и сроки их выполнения.По информации минэкономики, в республике реализуется 40 программ, из которых 38 имеют статус государственных и 2 – региональных. На их выполнение было направлено в общей сложности 49,6 миллиарда рублей, или 87,6% от годового лимита. Развитие реального сектора экономики является основной целью 18 госпрограмм, их доля в общем объеме финансирования составила 11,4 миллиарда рублей, или 23,1%. Оставшиеся 22 программы решают задачи развития социального сектора, на решение которых в 2020 году было направлено 38,2 миллиарда рублей (76,9%).По данным минэкономики Тувы, прошедший год отличался высокой активностью строительной отрасли. В республике за год были введены, реконструированы и отремонтированы 487 объектов. В частности, построены школа на 825 мест и два детсада в Кызыле, каждый на 280 мест, еще один детсад на 280 мест в Шагонаре, 34 жилых дома по программе "Служебное жилье", а также 27 фельдшерско-акушерских пункта десяти районах. Кроме того, отремонтировано пять сельских клубов и шесть детских школ искусств. Отремонтировано более 20 километров региональных дорог, в большинстве случаев появились подъезды к селам."В соответствии с утвержденной методикой оценки программ высокоэффективными признаны 14 программ. Эффективность выше средней показала 21 программа, ниже среднего - 4. Неэффективной признана одна программа – "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом", - отмечает пресс-служба.Минэкономики представило анализ причин низкой эффективности ряда госпрограмм. По его данным, на выполнение целевых показателей программы переселения граждан из аварийного жилья повлияли такие факторы, как ошибки в определении себестоимости строительства, предопределившие недостаток финансирования, отсутствие федерального софинансирования строительства наружных инженерных сетей, задержки с актуализацией проектно-сметной документации, с проведение торгов и заключением контрактов, позднее перечисление денежных средств на строительство.Существенно осложнили работу в рамках государственных программ и ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, считают специалисты министерства. Так, пострадавшими от этих ограничений в республике официально признано около трети субъектов бизнеса. В 2021 году со снятием ограничений республика рассчитывает на значительный рост эффективности исполнения государственных программ и возвращение доковидных позиций в ключевых проектах и в целом в экономике.

https://ria.ru/20210423/tuva-1729623868.html

https://ria.ru/20210423/tyva-1729571132.html

https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html

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кызыл

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россия, шагонар, кызыл, республика тыва, экономика