https://ria.ru/20210608/turizm-1736010148.html

Алексей Дюмин: туристы должны возвращаться в Тулу и оставаться надолго

Алексей Дюмин: туристы должны возвращаться в Тулу и оставаться надолго - РИА Новости, 08.06.2021

Алексей Дюмин: туристы должны возвращаться в Тулу и оставаться надолго

Тульская область в прошлом году из-за пандемии потеряла поток иностранных туристов, но не собирается сдаваться – в регионе строится новая инфраструктура, власти РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:00

2021-06-08T10:00

2021-06-08T10:02

туризм

алексей дюмин

тульская область

интервью

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Тульская область в прошлом году из-за пандемии потеряла поток иностранных туристов, но не собирается сдаваться – в регионе строится новая инфраструктура, власти ждут в гости жителей Москвы, Подмосковья и соседних регионов, заявил губернатор области Алексей Дюмин. В интервью РИА Новости он рассказал, какие новые маршруты ждут туристов, а также как себя чувствуют после пандемии предприятия ОПК области, как прививают население в регионе, имеющем сразу три вакцины от коронавируса, и какие задачи стоят перед футбольным клубом "Арсенал" после непростого прошлого сезона.– Алексей Геннадьевич, во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу руководителям регионов сокращать госдолг и замещать коммерческие кредиты. Какова ситуация с госдолгом Тульской области? – Сейчас у Тульской области безопасный и допустимый уровень долговой нагрузки. По этому показателю мы на четвертом месте в ЦФО. Мы последовательно сокращаем долю коммерческих кредитов. За последние три года она уменьшилась более чем на 18%. В мае мы за счет собственных средств погасили коммерческий кредит еще на 1 миллиард рублей. На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов суммарная доля коммерческих кредитов у нас будет ниже уровня, установленного соглашением с Минфином России.В апреле президент предложил провести реструктуризацию бюджетных займов до 2029 года. Это касается средств, предоставленных в прошлом году на борьбу с пандемией. Срок погашения по ним истекает 1 июля 2021 года. Мы собираемся заключить дополнительное соглашение о предоставлении бюджетного кредита на 2,8 миллиарда рублей. Это позволит нам избежать привлечения коммерческих займов для погашения долговых обязательств.– На Петербурском международном экономическом форуме на прошлой неделе президент озвучил решение о продлении программы льготной ипотеки для всех регионов. Как вы оцениваете результаты ее работы в Тульской области? – Почти четверть всех ипотечных кредитов в Тульской области за первый квартал этого года оформлена с господдержкой. По сравнению с 2020 годом темпы кредитования у нас значительно выросли. По количеству кредитов – на 16%, по объему – на треть. В регионе большая часть сделок с недвижимостью (порядка 80%) проходит с использованием ипотечных кредитов. Мы видим, что господдержка при покупке жилья очень востребована.Сейчас наша главная задача – обеспечить строительство и ввод нового жилья, чтобы удовлетворить спрос и выполнить показатель нацпроекта.– А как обстоят дела с увеличением объемов вводимого жилья в регионе? – Развитию жилищного строительства мы уделяем особое внимание. Наша задача – начать к 2030 году вводить по 900 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году этот показатель составил порядка 680 тысяч квадратных метров. В этом году будет 621 тысяча. Сейчас у нас строится более 100 объектов общей площадью 900 тысяч квадратных метров. Мы многое делаем для увеличения темпов ввода жилья. Используем различные меры поддержки для стимулирования жилищного строительства. Привлекаем механизмы федеральных институтов развития для создания инфраструктуры. Предоставляем региональные выплаты, внедряем новые льготные ипотечные продукты для медработников, многодетных семей, жителей аварийных домов. Целевой показатель к 2030 году будет достигнут.– Какова ситуация с коронавирусом в регионе? Как идет вакцинация населения?– Последние два месяца уровень заболеваемости остается стабильным. В апреле мы отмечали его снижение, в середине мая был незначительный рост. Помощь пациентам с коронавирусом у нас оказывают восемь медучреждений. Всего развернуто 603 койки, четверть из них свободна.Важнейшая задача сейчас – вакцинировать как можно больше людей. В Тульской области для этого открыт 51 стационарный прививочный пункт в медицинских организациях и 10 мобильных пунктов. Работают 44 выездные бригады. Организованы пункты вакцинации в торговых центрах, МФЦ, на ярмарках и центральных площадях районных центров. Ежедневно в течение последнего месяца вакцинируется в среднем до полутора тысяч человек. Кроме того, мы организовали доставку жителей отдаленных районов в пункты вакцинации и обратно. Маломобильных граждан прививаем на дому. С началом дачного сезона бригады медиков выезжают в СНТ и дачные кооперативы. Организовали бесплатные посещения спортивных и культурных мероприятий для граждан, прошедших вакцинацию. Эта акция действует у нас с 27 марта. В ней приняли участие уже более 1,5 тысячи человек. Туроператоры предоставляют вакцинированным жителям скидки на путешествия по России.На 31 мая у нас привито 183 тысячи человек. Из них почти половина – старше 60 лет. Тульская область – один из немногих регионов, где людям доступны все три вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"). Всего к нам поступило более 200 тысяч доз. Большая часть из них уже использована. В июне должна поступить еще одна вакцина – "Спутник Лайт". Ею планируем прививать в первую очередь студентов от 18 лет.– В конце прошлого года Путин озвучил цифру обеспеченности врачами населения в Тульской области – 38,4 на 10 тысяч населения, в то время как по России этот показатель заметно выше – 48,7 на 10 тысяч населения. Как решаете проблему с привлечением врачей в регион?– Мы подошли к решению проблемы системно. Сейчас у нас действует целый комплекс мер поддержки медработников. В дополнение к федеральным выплатам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" у нас есть региональные выплаты врачам востребованных специальностей. Это 650 тысяч рублей медикам, прибывшим на работу в амбулаторное звено, и 450 тысяч – фельдшерам скорой помощи. Еще единовременно выплачиваем пять окладов молодым специалистам после первых трех лет работы. Кроме того, с 2016 года за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств мы закупили порядка 100 машин для фельдшеров.Врачам предоставляется служебное жилье. В прошлом году мы выделили 131 квартиру, в этом приобретаем еще 25. Через 10 лет работы в медучреждении врач может оформить такую квартиру в собственность. В этом году планируем начать предоставлять медикам дома – для этого будем строить отдельный коттеджный поселок. За последние два года мы также почти вдвое увеличили заявки в Минздрав России на выделение целевых мест в медицинских вузах. Сейчас у нас обучаются более 1100 целевиков. На базе одной из тульских школ работает медицинский класс, где преподают специалисты Рязанского медицинского университета. В этом году он выпустил почти 70 ребят. Рассчитываем, что они успешно поступят в вузы и после выпуска вернутся к нам в регион в качестве молодых специалистов.– Прошлый год был сложным для экономики, многие ограничения сохраняются и сейчас. Как чувствуют себя ведущие предприятия ОПК – Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова, Туламашзавод, Тульский оружейный завод, НПО "Сплав", НПО "Стрела"? Нет ли массовых сокращений, срывов поставок и проектов? Все ли плановые показатели выполняются?– Ситуация на предприятиях находится на постоянном контроле в правительстве Тульской области. Сейчас наша оборонка работает в штатном режиме при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Фактическая загрузка мощностей близка к 100%.С момента введения в регионе режима повышенной готовности у нас не было ни одного серьезного случая недопоставки комплектующих или сырья. Все возникавшие вопросы решались оперативно, в рабочем порядке. Благодаря слаженной работе правительства Тульской области, руководителей предприятий и при поддержке федерального центра нам удалось сохранить трудовые коллективы на уровне начала 2020 года.– Из-за пандемии в России пострадала сфера киносъемок. Тульская область – очень живописная территория, и к тому же близко к Москве. Проявляют ли интерес к региону модные продюсеры и режиссеры, которые не могут позволить себе локации за границей?– Кинокомпании проявляют большой интерес к нашему региону. И даже несмотря на трудности, в прошлом году при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального правительства было реализовано 13 съемочных проектов. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных рекомендаций.Например, один из фильмов, снятых у нас в прошлом году, вошел в программу Московского международного кинофестиваля (фильм "Паркет" режиссера Александра Миндадзе – ред.). А короткометражная картина, созданная в Тульской области, получила главный приз "Кинотавра" (фильм "Сера"). Мы заинтересованы в популяризации нашего историко-культурного наследия и природного ландшафта, в том числе – через фильмы. И будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку кинокомпаниям.– Как регион готовится к летнему туристическому сезону? Ожидаете ли рост интереса туристов к Тульской области, возможны ли рекорды? Как планируете привлекать туристов в регион? В прошлые годы у Тульской области была очень яркая рекламная кампания для жителей Москвы, будете ли продолжать делать что-то подобное? – Последние несколько лет мы активно занимались туристическим продвижением нашего региона. Рекламные кампании для жителей Москвы и Московской области дали свои результаты. Сегодня ежегодный турпоток в Тульскую область уже превышает 1 миллион человек, больше половины из них – это жители именно этих субъектов.Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нам важно, чтобы туристы хотели снова приехать к нам и оставались на более длительное время. Для этого мы стремимся вывести туристическую индустрию на качественно новый уровень. Создаем современные турпродукты, инфраструктуру, сервис.Совсем недавно в Туле открылся отель крупной сети под брендом "Азимут". Тульская область стала первым регионом после Москвы и Санкт-Петербурга, где запустился аудиоспектакль-прогулка от Мобильного художественного театра. При наполнении событийного календаря мы уделяем особое внимание развитию гастрономического туризмаВ то же время понимаем необходимость усиления межрегиональных связей. Поэтому на ПМЭФ мы подписали соглашение о вхождении Тульской области в Большое Золотое кольцо. Наш регион по праву займет место в самом узнаваемом туристическом маршруте России.– Десятого июня музею "Ясная Поляна" исполняется 100 лет. Сколько ожидаете туристов в юбилейный год? Сколько человек посетили музей в прошлом году? Как много среди них иностранцев?– За последнее время "Ясная Поляна" сильно расширила свою деятельность. Сегодня это целая система объектов, сеть филиалов. Музей поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами. Проводит уже традиционные международные писательские встречи, фестивали, научные конференции. Весь 2021 год в "Ясной Поляне" пройдет под знаком празднования юбилея. Запланировано более 100 мероприятий, некоторые их них уже идут. Конечно, в прошлом году из-за пандемии посещаемость музея была ниже, чем в 2019-м, особенно среди иностранных туристов. Поэтому одна из главных целей музея сейчас – выйти по этому показателю на доковидный уровень.– После трагедии в Казани вы поручили проанализировать ситуацию с охраной школ в регионе. Расскажите, каковы результаты анализа? Во всех ли школах имеются тревожные кнопки? Какие приняты меры по усилению охраны в школах?– Вопрос безопасности на объектах системы образования у нас на особом контроле. По моему поручению сразу после трагедии в Казани были организованы дополнительные внеплановые проверки. Важно было провести их до начала последних звонков и выпускных экзаменов. Проверяли состояние систем безопасности, работоспособность тревожных кнопок, работу частных охранных предприятий и самих сотрудников.Особое внимание мы уделили оснащению учреждений системами экстренного вызова Росгвардии. Сейчас они есть в 70% образовательных организаций Тульской области. Остальные оборудованы тревожными кнопками ЧОПов. К началу нового учебного года системы Росгвардии появятся в каждом учреждении.– Какие задачи стоят перед футбольным клубом "Арсенал" при подготовке к следующему сезону? Будут ли приняты какие-то кадровые решения по итогам неудачного сезона?– Прошедший футбольный сезон был тяжелым для всех. Результаты очень многих матчей были далеки от того, чего ждали фанаты. Но главное – команда осталась в высшем дивизионе. Болельщики рассчитывают, что клуб сделает нужные выводы, и в дальнейшем мы увидим другую игру. Сейчас командой по-прежнему руководит главный тренер Дмитрий Парфенов. Четырнадцатого июня под его началом игроки должны начать подготовку к следующему сезону премьер-лиги. Руководство клуба уже ведет переговоры с потенциальными новичками для усиления состава. Но говорить о том, как в итоге будет выглядеть команда, можно будет только ближе к старту сезона.

https://realty.ria.ru/20210604/ipoteka-1735655425.html

https://ria.ru/20210329/skidki-1603364870.html

https://ria.ru/20200608/1572633319.html

https://ria.ru/20200820/1576029005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/okhrana-1731974726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, алексей дюмин, тульская область, интервью