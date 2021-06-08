Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210608/tserkov-1736168508.html
Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении
Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:07
2021-06-08T16:07
религия и мировоззрение
религия
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Госдумы.Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.По информации комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе комитета.Как отметил ранее председатель комитета Сергей Гаврилов, законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.В комитете также поясняли, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
https://ria.ru/20201119/khram-1585318231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_c6cb5d724cb6888c6c1a4653f135c46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, госдума рф

Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

16:07 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.
Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Госдумы.
Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.
По информации комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе комитета.
Как отметил ранее председатель комитета Сергей Гаврилов, законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.
В комитете также поясняли, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".
Верующие на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 12:14Религия и мировоззрение
КС обязал изменить норму о передаче церковным общинам помещений под храм
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния