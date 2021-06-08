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Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума поддержала законопроект о церковном имуществе в первом чтении

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:07

2021-06-08T16:07

2021-06-08T16:07

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения, которое находится в пользовании религиозных организаций.Законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" внесен в Госдуму правительством РФ 17 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Госдумы.Документ предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. Также проект предполагает, что в случае изъятия этого имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.По информации комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, ко второму чтению предлагается уточнить виды имущества, "предназначенного для обслуживания монастырского, храмового или иного культового комплекса". В частности, это может быть имущество для благотворительной деятельности, гостиницы для размещения паломников, пояснили в пресс-службе комитета.Как отметил ранее председатель комитета Сергей Гаврилов, законопроект защищает права религиозных организаций, которые много лет добросовестно пользовались находящимися в государственной собственности храмами, другими культовыми зданиями и вложили собственные средства в их ремонт и реконструкцию.В комитете также поясняли, что принятие законопроекта "устраняет неопределенность законодательного регулирования передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, на которую указал Конституционный суд России".

https://ria.ru/20201119/khram-1585318231.html

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