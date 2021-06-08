https://ria.ru/20210608/torgovlya-1736208413.html

Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом

Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом - РИА Новости, 08.06.2021

Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом

Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:46

2021-06-08T19:46

2021-06-08T19:46

ростовская область

россия

батайск

аксайский район

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во вторник первый замгубернатора региона Виктор Гончаров."Прошу минэкономразвития области предоставить в установленном порядке перечень поручений на утверждение", - сказал он. Речь шла, в частности, о включении в число "100 губернаторских" четырех инвестпроектов по строительству объектов торговли в Ростовской области.Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента потребрынка региона Наталья Багрянова, ООО "Вертикаль" в текущем году планирует ввести в строй в Аксайском районе области распределительный центр "Агро Молл" стоимостью 2,5 миллиарда рублей. "Цель проекта - создание цивилизованного конкурентоспособного торгового комплекса сельхозпродукции европейского уровня в ЮФО", - сказала она.В Азовском районе и городе Батайске группа строительных компаний "Дон" реализует проект по организации оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров "Южный", а также строительство автозаправки, стоянки и гостиницы. Объекты планируется вводить в строй поэтапно с текущего года по 2024 год. Предполагается, что для арендаторов будет создано до 15 тысяч мест. Стоимость проекта составляет почти 4,6 миллиарда рублей.Еще один проект с объемом инвестиций около 1,8 миллиарда рублей реализуется в Азовском районе. Там компания "ИНПК Девелопмент" реализует проект по строительству оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов "Донской базар". До 2023 года для арендаторов будет создано не менее 2 тысяч мест.Кроме того, в Аксайском районе ООО "Управление недвижимостью" ведет строительство продовольственно-логистического комплекса за 3,6 миллиарда рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Реализация проекта позволит обеспечить занятость порядка 15 тысяч человек", - отметила Багрянова.Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. По состоянию на 1 июня 2021 года перечень включал 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 329 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1735957084.html

https://ria.ru/20210525/kazaki-1733849385.html

https://ria.ru/20210519/pereprava-1732997927.html

россия

батайск

аксайский район

ростовская область

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россия, батайск, аксайский район, ростовская область, экономика