Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во вторник первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.
"Прошу минэкономразвития области предоставить в установленном порядке перечень поручений на утверждение", - сказал он. Речь шла, в частности, о включении в число "100 губернаторских" четырех инвестпроектов по строительству объектов торговли в Ростовской области.
Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента потребрынка региона Наталья Багрянова, ООО "Вертикаль" в текущем году планирует ввести в строй в Аксайском районе области распределительный центр "Агро Молл" стоимостью 2,5 миллиарда рублей. "Цель проекта - создание цивилизованного конкурентоспособного торгового комплекса сельхозпродукции европейского уровня в ЮФО", - сказала она.
В Азовском районе и городе Батайске группа строительных компаний "Дон" реализует проект по организации оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров "Южный", а также строительство автозаправки, стоянки и гостиницы. Объекты планируется вводить в строй поэтапно с текущего года по 2024 год. Предполагается, что для арендаторов будет создано до 15 тысяч мест. Стоимость проекта составляет почти 4,6 миллиарда рублей.
Еще один проект с объемом инвестиций около 1,8 миллиарда рублей реализуется в Азовском районе. Там компания "ИНПК Девелопмент" реализует проект по строительству оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов "Донской базар". До 2023 года для арендаторов будет создано не менее 2 тысяч мест.
Кроме того, в Аксайском районе ООО "Управление недвижимостью" ведет строительство продовольственно-логистического комплекса за 3,6 миллиарда рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Реализация проекта позволит обеспечить занятость порядка 15 тысяч человек", - отметила Багрянова.
Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. По состоянию на 1 июня 2021 года перечень включал 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 329 миллиардов рублей.