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Ростовская область
https://ria.ru/20210608/torgovlya-1736208413.html
Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом
Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом - РИА Новости, 08.06.2021
Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом
Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:46
2021-06-08T19:46
ростовская область
россия
батайск
аксайский район
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во вторник первый замгубернатора региона Виктор Гончаров."Прошу минэкономразвития области предоставить в установленном порядке перечень поручений на утверждение", - сказал он. Речь шла, в частности, о включении в число "100 губернаторских" четырех инвестпроектов по строительству объектов торговли в Ростовской области.Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента потребрынка региона Наталья Багрянова, ООО "Вертикаль" в текущем году планирует ввести в строй в Аксайском районе области распределительный центр "Агро Молл" стоимостью 2,5 миллиарда рублей. "Цель проекта - создание цивилизованного конкурентоспособного торгового комплекса сельхозпродукции европейского уровня в ЮФО", - сказала она.В Азовском районе и городе Батайске группа строительных компаний "Дон" реализует проект по организации оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров "Южный", а также строительство автозаправки, стоянки и гостиницы. Объекты планируется вводить в строй поэтапно с текущего года по 2024 год. Предполагается, что для арендаторов будет создано до 15 тысяч мест. Стоимость проекта составляет почти 4,6 миллиарда рублей.Еще один проект с объемом инвестиций около 1,8 миллиарда рублей реализуется в Азовском районе. Там компания "ИНПК Девелопмент" реализует проект по строительству оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов "Донской базар". До 2023 года для арендаторов будет создано не менее 2 тысяч мест.Кроме того, в Аксайском районе ООО "Управление недвижимостью" ведет строительство продовольственно-логистического комплекса за 3,6 миллиарда рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Реализация проекта позволит обеспечить занятость порядка 15 тысяч человек", - отметила Багрянова.Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. По состоянию на 1 июня 2021 года перечень включал 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 329 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210607/soglasheniya-1735957084.html
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россия, батайск, аксайский район, ростовская область, экономика

Четыре проекта в сфере торговли на 12,5 млрд руб реализуется под Ростовом

19:46 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Четыре проекта в сфере торговли с общим объемом инвестиций 12,5 миллиарда рублей войдут в "губернаторскую сотню" в Ростовской области, сообщил на совещании во вторник первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.
"Прошу минэкономразвития области предоставить в установленном порядке перечень поручений на утверждение", - сказал он. Речь шла, в частности, о включении в число "100 губернаторских" четырех инвестпроектов по строительству объектов торговли в Ростовской области.
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Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента потребрынка региона Наталья Багрянова, ООО "Вертикаль" в текущем году планирует ввести в строй в Аксайском районе области распределительный центр "Агро Молл" стоимостью 2,5 миллиарда рублей. "Цель проекта - создание цивилизованного конкурентоспособного торгового комплекса сельхозпродукции европейского уровня в ЮФО", - сказала она.
В Азовском районе и городе Батайске группа строительных компаний "Дон" реализует проект по организации оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров "Южный", а также строительство автозаправки, стоянки и гостиницы. Объекты планируется вводить в строй поэтапно с текущего года по 2024 год. Предполагается, что для арендаторов будет создано до 15 тысяч мест. Стоимость проекта составляет почти 4,6 миллиарда рублей.
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Еще один проект с объемом инвестиций около 1,8 миллиарда рублей реализуется в Азовском районе. Там компания "ИНПК Девелопмент" реализует проект по строительству оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов "Донской базар". До 2023 года для арендаторов будет создано не менее 2 тысяч мест.
Кроме того, в Аксайском районе ООО "Управление недвижимостью" ведет строительство продовольственно-логистического комплекса за 3,6 миллиарда рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Реализация проекта позволит обеспечить занятость порядка 15 тысяч человек", - отметила Багрянова.
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Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. По состоянию на 1 июня 2021 года перечень включал 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 329 миллиардов рублей.
 
Ростовская областьРоссияБатайскАксайский районРостовская областьЭкономика
 
 
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