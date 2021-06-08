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Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным - РИА Новости, 08.06.2021
Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:59
2021-06-08T12:52
россия
нато
рональд рейган
джо байден
владимир путин
афганистан
ливия
куба
китай
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Автор считает, что Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном. Прежде всего Москва и Вашингтон должны договорится о невмешательстве в выборы, притом что, по мнению автора, именно США гораздо более виновны в этом, чем Россия, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.В заключение бывший специальный помощник президента США посоветовал российскому и американскому лидеру пойти "на какой-нибудь торг", например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, рональд рейган, джо байден, владимир путин, афганистан, ливия, куба, китай, венесуэла, сирия, кндр (северная корея), сша, грузия, украина, политика

Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным

10:59 08.06.2021 (обновлено: 12:52 08.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
Автор считает, что Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном.

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", — заметил Бэндоу.

Прежде всего Москва и Вашингтон должны договорится о невмешательстве в выборы, притом что, по мнению автора, именно США гораздо более виновны в этом, чем Россия, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.
Рабочие на украинской АЗС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 08:00
США, Россия и Европа объединились против Украины
В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.

"Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран — членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки", — уточнил он.

В заключение бывший специальный помощник президента США посоветовал российскому и американскому лидеру пойти "на какой-нибудь торг", например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.
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6 июня, 09:43
В США испугались безответного ядерного удара со стороны России
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияНАТОРональд РейганДжо БайденВладимир ПутинАфганистанЛивияКубаКитайВенесуэлаСирияКНДР (Северная Корея)СШАГрузияУкраинаПолитика
 
 
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