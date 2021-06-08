https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html

Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным

Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным - РИА Новости, 08.06.2021

Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным

США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:59

2021-06-08T10:59

2021-06-08T12:52

россия

нато

рональд рейган

джо байден

владимир путин

афганистан

ливия

куба

китай

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.Автор считает, что Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном. Прежде всего Москва и Вашингтон должны договорится о невмешательстве в выборы, притом что, по мнению автора, именно США гораздо более виновны в этом, чем Россия, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.В заключение бывший специальный помощник президента США посоветовал российскому и американскому лидеру пойти "на какой-нибудь торг", например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

https://ria.ru/20210606/udar-1735850183.html

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россия, нато, рональд рейган, джо байден, владимир путин, афганистан, ливия, куба, китай, венесуэла, сирия, кндр (северная корея), сша, грузия, украина, политика