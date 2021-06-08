Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
10:59 08.06.2021 (обновлено: 12:52 08.06.2021)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону. Об этом в своей статье пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
Автор считает, что Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном.
"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", — заметил Бэндоу.
Прежде всего Москва и Вашингтон должны договорится о невмешательстве в выборы, притом что, по мнению автора, именно США гораздо более виновны в этом, чем Россия, а также о запрете "операций" в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.
Вчера, 08:00США, Россия и Европа объединились против Украины
В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.
"Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран — членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки", — уточнил он.
В заключение бывший специальный помощник президента США посоветовал российскому и американскому лидеру пойти "на какой-нибудь торг", например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>