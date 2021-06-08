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На российский космический телескоп выделили более двух миллиардов рублей
На российский космический телескоп выделили более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2021
На российский космический телескоп выделили более двух миллиардов рублей
Более двух миллиардов рублей выделено на создание российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", следует из материалов "Роскосмоса",... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:13
2021-06-08T03:13
2021-06-08T05:13
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более двух миллиардов рублей выделено на создание российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.На изготовление и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей. Работы планируется выполнить к ноябрю 2025 года.Ранее на создание научной аппаратуры были выделены 1,36 миллиарда рублей в 2015-2017 годах и 2 миллиарда рублей в 2017-2021 годах.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html
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россия, роскосмос
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Более двух миллиардов рублей выделено на создание российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", следует из материалов "Роскосмоса
", размещенных на сайте госзакупок
.
На изготовление и испытания бортового комплекса научной аппаратуры для космического телескопа и наземного научного комплекса потратят 2,2 миллиарда рублей. Работы планируется выполнить к ноябрю 2025 года.
Ранее на создание научной аппаратуры были выделены 1,36 миллиарда рублей в 2015-2017 годах и 2 миллиарда рублей в 2017-2021 годах.
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара"
с космодрома Восточный
в 2029 году.