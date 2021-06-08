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В Китае назвали визит сенаторов США на Тайвань гадкой провокацией
В Китае назвали визит сенаторов США на Тайвань гадкой провокацией - РИА Новости, 08.06.2021
В Китае назвали визит сенаторов США на Тайвань гадкой провокацией
Пекин считает недавний визит сенаторов США на Тайвань гадкой политической провокацией и требует от Вашингтона немедленно прекратить все официальные связи и... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:04
2021-06-08T15:04
у цянь
цай инвэнь
гоминьдан
мид кнр
тайвань
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Пекин считает недавний визит сенаторов США на Тайвань гадкой политической провокацией и требует от Вашингтона немедленно прекратить все официальные связи и контакты по военной линии с Тайбэем, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Три американских сенатора Тэмми Дакуорт, Дэн Салливан и Крис Кунс в минувшее воскресенье посетили Тайвань с коротким визитом, в ходе которого успели встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. МИД КНР в этой связи выразил протест и сделал США представление."Сенаторы США на военном самолете прибыли с визитом на Тайвань, они использовали тайваньский вопрос для "политического шоу", бросили вызов принципу "одного Китая", тщетно пытаясь добиться так называемой цели "контролировать Китай, используя Тайвань", это крайне гадкая политическая провокация, мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении У Цяня, размещенного на сайте оборонного ведомства.Он отметил, что действия США стали серьезным нарушением резолюции 2758 ООН, консенсуса международного сообщества по вопросу "одного Китая", нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике, вместе с тем, эти действия подорвали основы отношений Китая и США, а также нанесли ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе."Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили любые официальные обмены и военные контакты с Тайванем", - указал он.У Цянь подчеркнул, что если кто-либо осмелится отделить Тайвань от КНР, Народно-освободительная армия Китая любой ценой будет решительно сражаться и защищать национальное единство и территориальную целостность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
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у цянь, цай инвэнь, гоминьдан, мид кнр, тайвань, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В Китае назвали визит сенаторов США на Тайвань гадкой провокацией

15:04 08.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Небоскреб "Тайбей 101"
Небоскреб Тайбей 101 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Пекин считает недавний визит сенаторов США на Тайвань гадкой политической провокацией и требует от Вашингтона немедленно прекратить все официальные связи и контакты по военной линии с Тайбэем, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Три американских сенатора Тэмми Дакуорт, Дэн Салливан и Крис Кунс в минувшее воскресенье посетили Тайвань с коротким визитом, в ходе которого успели встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. МИД КНР в этой связи выразил протест и сделал США представление.
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"Сенаторы США на военном самолете прибыли с визитом на Тайвань, они использовали тайваньский вопрос для "политического шоу", бросили вызов принципу "одного Китая", тщетно пытаясь добиться так называемой цели "контролировать Китай, используя Тайвань", это крайне гадкая политическая провокация, мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении У Цяня, размещенного на сайте оборонного ведомства.
Он отметил, что действия США стали серьезным нарушением резолюции 2758 ООН, консенсуса международного сообщества по вопросу "одного Китая", нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике, вместе с тем, эти действия подорвали основы отношений Китая и США, а также нанесли ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.
"Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили любые официальные обмены и военные контакты с Тайванем", - указал он.
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У Цянь подчеркнул, что если кто-либо осмелится отделить Тайвань от КНР, Народно-освободительная армия Китая любой ценой будет решительно сражаться и защищать национальное единство и территориальную целостность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
У ЦяньЦай ИнвэньГоминьданМИД КНРТайваньООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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