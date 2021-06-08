https://ria.ru/20210608/tatarstan-1736202182.html

В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек

В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек - РИА Новости, 08.06.2021

В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек

Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших на Шишкинских прудах в Елабуге, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:00

2021-06-08T19:00

2021-06-08T22:14

хорошие новости

елабуга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших на Шишкинских прудах в Елабуге, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.Накануне вечером Давлетшин гулял по парку со своим племянником Артуром Шарафутдиновым, когда увидел тонущих детей. Майор поплыл к одной из девочек, которая уже скрылась под водой. Мужчина быстро нашел ее, подхватил за руку, затем помог и второй девочке. На берегу Шарафутдинов помог вытащить детей.По информации МЧС, спасенных девочек с легкой степенью переохлаждения госпитализировали, но уже в ближайшее время обещают выписать.Давлетшин работает в системе МВД с 1999 года. До 2005 года он служил в ГИБДД. В 2017-м провел полгода в командировке на Северном Кавказе. За участие в контртеррористических операциях имеет боевые награды. Сейчас он служит начальником дежурной смены отдела полиции в Альметьевске. Полицейский женат, воспитывает двоих детей.

https://ria.ru/20210428/pozhar-1730238667.html

елабуга

республика татарстан (татарстан)

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елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия