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Хорошие новости
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В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек
В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек - РИА Новости, 08.06.2021
В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек
Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших на Шишкинских прудах в Елабуге, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:00
2021-06-08T22:14
хорошие новости
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших на Шишкинских прудах в Елабуге, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.Накануне вечером Давлетшин гулял по парку со своим племянником Артуром Шарафутдиновым, когда увидел тонущих детей. Майор поплыл к одной из девочек, которая уже скрылась под водой. Мужчина быстро нашел ее, подхватил за руку, затем помог и второй девочке. На берегу Шарафутдинов помог вытащить детей.По информации МЧС, спасенных девочек с легкой степенью переохлаждения госпитализировали, но уже в ближайшее время обещают выписать.Давлетшин работает в системе МВД с 1999 года. До 2005 года он служил в ГИБДД. В 2017-м провел полгода в командировке на Северном Кавказе. За участие в контртеррористических операциях имеет боевые награды. Сейчас он служит начальником дежурной смены отдела полиции в Альметьевске. Полицейский женат, воспитывает двоих детей.
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елабуга
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елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане полицейский спас двух тонувших девочек

19:00 08.06.2021 (обновлено: 22:14 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 8 июн — РИА Новости. Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших на Шишкинских прудах в Елабуге, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Накануне вечером Давлетшин гулял по парку со своим племянником Артуром Шарафутдиновым, когда увидел тонущих детей. Майор поплыл к одной из девочек, которая уже скрылась под водой. Мужчина быстро нашел ее, подхватил за руку, затем помог и второй девочке. На берегу Шарафутдинов помог вытащить детей.
"Мы вызвали скорую помощь и передали детей медикам. <...> Наверное, любой поступил бы так же, как мы", — сказал 44-летний Давлетшин.
По информации МЧС, спасенных девочек с легкой степенью переохлаждения госпитализировали, но уже в ближайшее время обещают выписать.
Давлетшин работает в системе МВД с 1999 года. До 2005 года он служил в ГИБДД. В 2017-м провел полгода в командировке на Северном Кавказе. За участие в контртеррористических операциях имеет боевые награды. Сейчас он служит начальником дежурной смены отдела полиции в Альметьевске. Полицейский женат, воспитывает двоих детей.
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Хорошие новостиЕлабугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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