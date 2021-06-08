https://ria.ru/20210608/swift-1736178080.html

В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 08.06.2021

В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

ЦБ пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:45

2021-06-08T16:45

2021-06-08T17:09

жозеп боррель

ольга скоробогатова

swift

владимир чижов

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ЦБ пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме."Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", - сказала Скоробогатова.Она отметила, что востребованность этой российской системы растет. "Если вы посмотрите на цифры, 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран", - указала первый зампред ЦБ.Наиболее активная из стран по подключению - Белоруссия, на нее приходится 22 банка из 31, добавила Скоробогатова.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. А на прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's отметило риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20210606/priem-1735883939.html

https://ria.ru/20210604/otklyuchenie-1735538307.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, ольга скоробогатова, swift, владимир чижов, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика