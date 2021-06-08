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Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17 - РИА Новости, 08.06.2021

Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины, основываясь на дыме в небе, сообщила судья Хелейн... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:32

2021-06-08T19:32

2021-06-08T21:12

россия

крушение малайзийского boeing под донецком

москва

нидерланды

киев

в мире

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины, основываясь на дыме в небе, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях во вторник.При этом судья не сказал ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки "Бук".Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.Прокуратура Нидерландов отказалась пояснить РИА Новости, видели ли свидетели сам пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины или только дым от неё, сославшись на то, что на данном этапе материалы дела представляет суд.По ее словам, 12 свидетелей утверждают, что слышали "странный звук" и взрыв, 11 свидетелей указали на взрыв и след от дыма в небе в день трагедии, а также заявили, что ранее в тот день наблюдали транспортировку ЗРК "Бук".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1729041369.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html

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