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Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17
Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17 - РИА Новости, 08.06.2021
Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17
Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины, основываясь на дыме в небе, сообщила судья Хелейн... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:32
2021-06-08T21:12
россия
крушение малайзийского boeing под донецком
москва
нидерланды
киев
в мире
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины, основываясь на дыме в небе, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях во вторник.При этом судья не сказал ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки "Бук".Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.Прокуратура Нидерландов отказалась пояснить РИА Новости, видели ли свидетели сам пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины или только дым от неё, сославшись на то, что на данном этапе материалы дела представляет суд.По ее словам, 12 свидетелей утверждают, что слышали "странный звук" и взрыв, 11 свидетелей указали на взрыв и след от дыма в небе в день трагедии, а также заявили, что ранее в тот день наблюдали транспортировку ЗРК "Бук".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210420/ukraina-1729041369.html
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россия, крушение малайзийского boeing под донецком, москва, нидерланды, киев, в мире

Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

19:32 08.06.2021 (обновлено: 21:12 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 8 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины, основываясь на дыме в небе, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях во вторник.
При этом судья не сказал ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки "Бук".
Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.

"Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского", - сказала судья.

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Прокуратура Нидерландов отказалась пояснить РИА Новости, видели ли свидетели сам пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на востоке Украины или только дым от неё, сославшись на то, что на данном этапе материалы дела представляет суд.

"Сейчас дело представляет суд, поэтому не мне говорить о доказательствах, содержащихся в материалах дела. Возможно, суд прояснит этот вопрос в ближайшие дни", - заявила агентству пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк в ответ на вопрос, видели ли свидетели непосредственно пуск ракеты в небе в день крушения малайзийского Boeing.

По ее словам, 12 свидетелей утверждают, что слышали "странный звук" и взрыв, 11 свидетелей указали на взрыв и след от дыма в небе в день трагедии, а также заявили, что ранее в тот день наблюдали транспортировку ЗРК "Бук".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
РоссияКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомМоскваНидерландыКиевВ мире
 
 
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