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Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.06.2021

Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

Свыше трехсот несанкционированных свалок ликвидировано на территории Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:05

2021-06-08T14:05

2021-06-08T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше трехсот несанкционированных свалок ликвидировано на территории Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года в результате надзорных ведомств было ликвидировано 327 нелегальных свалок. Лидерами анти рейтинга стали городские округа Серпухов, Домодедово и Павловский Посад", - говорится в сообщении.При этом в пресс-службе добавили, что за прошедший месяц в Подмосковье было выявлено почти 50 свалок.

https://realty.ria.ru/20210607/zabory-1735989431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)