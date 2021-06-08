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Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 08.06.2021
Более 300 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
Свыше трехсот несанкционированных свалок ликвидировано на территории Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:05
2021-06-08T14:05
2021-06-08T14:05
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше трехсот несанкционированных свалок ликвидировано на территории Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года в результате надзорных ведомств было ликвидировано 327 нелегальных свалок. Лидерами анти рейтинга стали городские округа Серпухов, Домодедово и Павловский Посад", - говорится в сообщении.При этом в пресс-службе добавили, что за прошедший месяц в Подмосковье было выявлено почти 50 свалок.
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