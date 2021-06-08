https://ria.ru/20210608/sud-1736127816.html

Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о незаконном проникновении

Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о незаконном проникновении - РИА Новости, 08.06.2021

Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о незаконном проникновении

Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:22

2021-06-08T13:22

2021-06-08T13:34

россия

любовь соболь

матросская тишина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я буду обжаловать в кассации. И дальше, если не получится обжаловать в российском суде, я пойду в Европейский суд по правам человека", - сказала журналистам Соболь, комментируя решение.Заседание началось с того, что Соболь высказалась против рассмотрения без участия потерпевших, однако судья постановила продолжить.Адвокат Владимир Воронин просил оправдать Соболь, а также настаивал на допросе лингвиста, которого суд отказался вызвать при рассмотрении дела в первой инстанции. Прокурор просил отклонить жалобу и отказать защите в удовлетворении ходатайства.Тем не менее, судья допросила эксперта-лингвиста Елену Новожилову, которая прокомментировала видеозаписи разговора между Соболь и потерпевшей.Мировой судья судебного участка московского района Новокосино 15 апреля приговорил Соболь условно к году исправительных работ и удержанием 10% дохода. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Накануне суд продлил ей запрет определенных действий на шесть месяцев, запретив до 26 ноября покидать свое место жительства по ночам. Кроме того, дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд из-за того, что протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" и местом совершения преступления считается район Сокольники.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210607/sobol-1736032027.html

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россия, любовь соболь, матросская тишина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия