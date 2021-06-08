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Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова
Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова - РИА Новости, 08.06.2021
Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова
Адвокат арестованного в Минске россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил, что суд не удовлетворил жалобу на его задержание, отказ будет обжалован в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:36
2021-06-08T11:41
белоруссия
егор дудников
минск
происшествия
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Адвокат арестованного в Минске россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил, что суд не удовлетворил жалобу на его задержание, отказ будет обжалован в суде высшей инстанции.По его словам, также будут поданы жалобы на меру пресечения и предъявление обвинения.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
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белоруссия, егор дудников, минск, происшествия

Суд не удовлетворил жалобу на задержание Дудникова

11:36 08.06.2021 (обновлено: 11:41 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Адвокат арестованного в Минске россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил, что суд не удовлетворил жалобу на его задержание, отказ будет обжалован в суде высшей инстанции.
"Суд Партизанского района Минска не удовлетворил нашу жалобу на задержание, отказ будет обжалован в суде высшей инстанции", – сообщил Гашинский Sputnik Беларусь.
По его словам, также будут поданы жалобы на меру пресечения и предъявление обвинения.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске. Согласно информации центра, ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По данным адвоката, уголовное дело в отношении Дудникова возбуждено в связи с тем, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
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