https://ria.ru/20210608/sud-1736094204.html

Суд во Владимире начал рассматривать иск Навального к ИК-3 без него

Суд во Владимире начал рассматривать иск Навального к ИК-3 без него - РИА Новости, 08.06.2021

Суд во Владимире начал рассматривать иск Навального к ИК-3 без него

Октябрьский районный суд Владимира начал рассматривать иск Алексея Навального к исправительной колонии №3 о запрете адвокатам проносить на свидания телефоны и... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:11

2021-06-08T10:11

2021-06-08T11:00

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир

происшествия

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ВЛАДИМИР, 8 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира начал рассматривать иск Алексея Навального к исправительной колонии №3 о запрете адвокатам проносить на свидания телефоны и ноутбуки, блогер в заседании не участвует, передает корреспондент РИА Новости.В этом иске к ИК-3 Владимирской области Навальный заявил, что его адвокатам не давали брать с собой на свидания с ним "личные смартфоны и ноутбуки, обеспечивающие их работу", и попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения"."Заседание суда объявляется открытым", - сказала судья Анна Веселова.Экраны, по которым показали бы Навального, если бы он принял участие по видеосвязи, выключены.Защитник Навального Вадим Кобзев отметил, что блогер содержался в ИК-3 с 18 апреля и каждый раз адвокаты подавали заявления о проносе ноутбука или телефона. По его словам, на КПП перед досмотром сотрудники колонии сообщали адвокатам, что необходимо сдать телефоны и ноутбуки, иначе свидания с Навальным не будет, и те были вынуждены сдавать технику."В период содержания в исправительной колонии №3 осужденному Навальному Алексею Анатольевичу неоднократно предоставлялись свидания с адвокатами для оказания ему квалифицированной юридической помощи... Адвокатами были поданы заявления на имя руководителя исправительной колонии №3 о предоставлении им свидания с проносом и использованием мобильной связи, смартфонов и ноутбуков. По результатам рассмотрения указанного заявления начальником учреждения было принято положительное решение", - сказала представитель ИК-3.Она уточнила, что часовой на КПП обязан спрашивать о наличии запрещенных к проносу предметов, адвокатам Навального он лишь "предлагал" сдать технику. "При прохождении через КПП... указанные средства связи и коммуникации ими были добровольно сданы на хранение часовому КПП, тем самым это было добровольное волеизъявление самих адвокатов. При этом препятствий со стороны учреждения... не было", - заявила представитель ИК-3.Она также утверждает, что права Навального "нарушены не были". "Считаем...что Навальный Алексей Анатольевич по данному административному делу не является надлежащим истцом", - добавила представитель колонии.Ранее в пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира сообщили РИА Новости, что Навальный не будет лично доставлен в суд, но для заседания готовится видеоконференция. Кобзев заявил агентству, что его клиент отказался участвовать в заседании.Навальный в марте был этапирован в ИК-2 во Владимирской области. С апреля его после голодовки перевели в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. Недавно блогера вернули в колонию №2.Навальный также подал в Петушинский районный суд Владимирской области три иска к ИК-2. По двум из них, о невыдаче книг и цензуре газет, производство было закрыто, поскольку блогер отозвал иски. Третий, оспаривающий признание Навального склонным к побегу, суд на прошлой неделе отклонил.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир, происшествия