https://ria.ru/20210608/strelba-1736157899.html

В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео

В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео - РИА Новости, 08.06.2021

В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео

Подростки, которые получили ранения из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, происходящее снимали на телефон, а про некоего мужчину... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:24

2021-06-08T15:24

2021-06-08T15:31

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

гумвд

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Подростки, которые получили ранения из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, происходящее снимали на телефон, а про некоего мужчину выдумали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку."Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы… получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - говорится в релизе.Полиция выясняет, почему они заявили о стрелке, а также проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб".По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.По данным областной администрации, медики извлекли из ран подростков по одной пульке от пневматического оружия.

https://ria.ru/20210608/strelba-1736148117.html

https://ria.ru/20210608/manikyur-1736074622.html

волгоградская область

волжский

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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, гумвд, волжский, происшествия