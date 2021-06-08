Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/strelba-1736157899.html
В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео
В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео - РИА Новости, 08.06.2021
В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео
Подростки, которые получили ранения из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, происходящее снимали на телефон, а про некоего мужчину... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:24
2021-06-08T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
гумвд
волжский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Подростки, которые получили ранения из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, происходящее снимали на телефон, а про некоего мужчину выдумали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку."Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы… получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - говорится в релизе.Полиция выясняет, почему они заявили о стрелке, а также проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб".По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.По данным областной администрации, медики извлекли из ран подростков по одной пульке от пневматического оружия.
https://ria.ru/20210608/strelba-1736148117.html
https://ria.ru/20210608/manikyur-1736074622.html
волгоградская область
волжский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, гумвд, волжский, происшествия

В Волжском подростки устроили стрельбу возле школы ради видео

15:24 08.06.2021 (обновлено: 15:31 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Подростки, которые получили ранения из пневматического оружия в Волжском, стреляли друг в друга, происходящее снимали на телефон, а про некоего мужчину выдумали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 14:41
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе, один человек пострадал
"Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы… получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - говорится в релизе.
Полиция выясняет, почему они заявили о стрелке, а также проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб".
По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 01:22
Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра
По данным областной администрации, медики извлекли из ран подростков по одной пульке от пневматического оружия.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьГУМВДВолжскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния