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В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе
В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе - РИА Новости, 08.06.2021
В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе
Водитель иномарки задержан после стрельбы из травматического пистолета на овощебазе в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:36
2021-06-08T09:36
2021-06-08T09:36
россия
гумвд
bmw ag
ленинградская область
калининский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Водитель иномарки задержан после стрельбы из травматического пистолета на овощебазе в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан водитель BMW, в ходе конфликта на овощебазе стрелявший из "травмата", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 7 июня у складских помещений у дома 63 по проспекту Непокорённых. В полицию обратился мужчина, сообщивший о конфликте с неизвестным, который дважды выстрелил в воздух из пистолета и скрылся на автомобиле BMW Х6. Водителя задержали сотрудники ППС, изъявшие у него травматический пистолет.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
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россия, гумвд, bmw ag, ленинградская область, калининский район, происшествия