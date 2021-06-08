https://ria.ru/20210608/strelba-1736089827.html

В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе

В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе - РИА Новости, 08.06.2021

В Петербурге задержали водителя иномарки после стрельбы на овощебазе

Водитель иномарки задержан после стрельбы из травматического пистолета на овощебазе в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:36

2021-06-08T09:36

2021-06-08T09:36

россия

гумвд

bmw ag

ленинградская область

калининский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Водитель иномарки задержан после стрельбы из травматического пистолета на овощебазе в Калининском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан водитель BMW, в ходе конфликта на овощебазе стрелявший из "травмата", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 7 июня у складских помещений у дома 63 по проспекту Непокорённых. В полицию обратился мужчина, сообщивший о конфликте с неизвестным, который дважды выстрелил в воздух из пистолета и скрылся на автомобиле BMW Х6. Водителя задержали сотрудники ППС, изъявшие у него травматический пистолет.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

https://ria.ru/20210608/strelba-1736085755.html

россия

ленинградская область

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, bmw ag, ленинградская область, калининский район, происшествия