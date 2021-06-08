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Санкциями не удалось бы завершить "Северный поток — 2", заявил Блинкен

Санкциями не удалось бы завершить "Северный поток — 2", заявил Блинкен - РИА Новости, 08.06.2021

Санкциями не удалось бы завершить "Северный поток — 2", заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкциями не удалось бы остановить завершение трубопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T23:55

2021-06-08T23:55

2021-06-08T23:55

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкциями не удалось бы остановить завершение трубопровода "Северный поток 2"."Если бы санкции, по нашему мнению, были бы эффективны в вопросе физической остановки завершения строительства трубопровода - одно дело. По нашему мнению, они бы не имели такого эффекта", - сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

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