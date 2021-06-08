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В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2"

В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.06.2021

В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал Киев о своих намерениях в отношении трубопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T23:11

2021-06-08T23:11

2021-06-08T23:11

северный поток — 2

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал Киев о своих намерениях в отношении трубопровода "Северный поток 2"."Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока 2", может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была", - сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.

https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html

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северный поток — 2, энтони блинкен, сша, украина, в мире