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В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2"
В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 08.06.2021
В США заявили, что предупреждали Украину о планах по "Северному потоку — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал Киев о своих намерениях в отношении трубопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T23:11
2021-06-08T23:11
2021-06-08T23:11
северный поток — 2
энтони блинкен
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал Киев о своих намерениях в отношении трубопровода "Северный поток 2"."Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока 2", может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была", - сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.
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северный поток — 2, энтони блинкен, сша, украина, в мире