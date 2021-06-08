Блинкен заверил, что США сохранят присутствие в Афганистане
17:54 08.06.2021 (обновлено: 18:02 08.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят сильное присутствие в Афганистане, в том числе на уровне посольства, несмотря на вывод своих войск из этой страны, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Несмотря на то, что мы выводим наши войска из Афганистана, сами мы не уходим из Афганистана. Мы привержены сохранению сильного присутствия, в том числе на уровне посольства. Другие (союзные США - ред.) страны - тоже", - сказал Блинкен, выступая в сенате США.
Ранее во вторник Центральное командование американских ВС заявило, что страна завершила вывод своих войск из Афганистана более чем наполовину.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.