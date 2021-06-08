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Блинкен заверил, что США сохранят присутствие в Афганистане

Блинкен заверил, что США сохранят присутствие в Афганистане - РИА Новости, 08.06.2021

Блинкен заверил, что США сохранят присутствие в Афганистане

Соединенные Штаты сохранят сильное присутствие в Афганистане, в том числе на уровне посольства, несмотря на вывод своих войск из этой страны, заявил во вторник... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:54

2021-06-08T17:54

2021-06-08T18:02

энтони блинкен

афганистан

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят сильное присутствие в Афганистане, в том числе на уровне посольства, несмотря на вывод своих войск из этой страны, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее во вторник Центральное командование американских ВС заявило, что страна завершила вывод своих войск из Афганистана более чем наполовину.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html

афганистан

сша

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энтони блинкен, афганистан, сша, в мире