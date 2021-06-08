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В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"
В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.06.2021
В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"
США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:47
2021-06-08T17:47
2021-06-08T21:59
северный поток — 2
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — сказал Блинкен, выступая в сенате США.Он заявил, что США намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения"."Мы хотим обеспечить, чтобы, если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", — сказал Блинкен.Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html
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северный поток — 2, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США
добиваются от Германии
"автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2
", заявил госсекретарь Энтони Блинкен
.
"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — сказал Блинкен, выступая в сенате США.
Он заявил, что США намерены "возместить" Украине
возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".
"Мы хотим обеспечить, чтобы, если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", — сказал Блинкен.
Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
"Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал", — сказал Блинкен.