https://ria.ru/20210608/ssha-1736189398.html

В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"

В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.06.2021

В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"

США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:47

2021-06-08T17:47

2021-06-08T21:59

северный поток — 2

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — сказал Блинкен, выступая в сенате США.Он заявил, что США намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения"."Мы хотим обеспечить, чтобы, если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", — сказал Блинкен.Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html

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северный поток — 2, сша, в мире