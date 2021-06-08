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США заявили о выводе более половины войск из Афганистана

США заявили о выводе более половины войск из Афганистана - РИА Новости, 08.06.2021

США заявили о выводе более половины войск из Афганистана

Соединенные Штаты завершили вывод более половины своих войск из Афганистана, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:10

2021-06-08T16:10

2021-06-08T16:22

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты завершили вывод более половины своих войск из Афганистана, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).В нем также отмечается, что за прошедшие недели США официально передали министерству обороны Афганистана шесть объектов и намерены продолжать этот процесс.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

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афганистан, сша, в мире