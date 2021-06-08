https://ria.ru/20210608/sputnik-1736086561.html

Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"

Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021

Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"

Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья заявил РИА Новости о своем сожалении в связи с тем, что Национальное агентство по РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:07

2021-06-08T09:07

2021-06-08T09:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

жаир болсонару

коронавирусы

здоровье - общество

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья заявил РИА Новости о своем сожалении в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины "Спутник V".Бразильский регулятор ранее одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений. Так, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации.Экс-министр отметил, что одобрение вакцины "Спутник V" приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз "недостаточное".Падилья считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило "изначальную ошибку". По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины."Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения - этого не произошло", - заявил Падилья.Ранее губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление из-за решения санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок.

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, здоровье - общество, бразилия, в мире