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Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021
Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья заявил РИА Новости о своем сожалении в связи с тем, что Национальное агентство по РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:07
2021-06-08T09:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
жаир болсонару
коронавирусы
здоровье - общество
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья заявил РИА Новости о своем сожалении в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины "Спутник V".Бразильский регулятор ранее одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений. Так, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации.Экс-министр отметил, что одобрение вакцины "Спутник V" приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз "недостаточное".Падилья считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило "изначальную ошибку". По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины."Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения - этого не произошло", - заявил Падилья.Ранее губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление из-за решения санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, здоровье - общество, бразилия, в мире

Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"

09:07 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья заявил РИА Новости о своем сожалении в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины "Спутник V".
Бразильский регулятор ранее одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив ряд ограничений. Так, чтобы проконтролировать использование вакцины и побочные эффекты, регулятор решил ограничить объем первоначальной поставки количеством вакцин, достаточным для иммунизации 1% населения штатов-участников заявки на импорт. Поставку новых партий, по мнению Anvisa, следует согласовать после использования этих доз и анализа данных об иммунизации.
Экс-министр отметил, что одобрение вакцины "Спутник V" приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз "недостаточное".
Падилья считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило "изначальную ошибку". По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.
"Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения - этого не произошло", - заявил Падилья.
Ранее губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые подавали заявку на импорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", выразили сожаление из-за решения санитарного регулятора ограничить на начальном этапе объем ее поставок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБразилияВ мире
 
 
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