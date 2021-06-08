https://ria.ru/20210608/spch-1736141602.html
В СПЧ оценили идею использования труда заключенных
В СПЧ оценили идею использования труда заключенных - РИА Новости, 08.06.2021
В СПЧ оценили идею использования труда заключенных
Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, комментируя предложение ФСИН России использовать труд заключенных, заявил, что соответствующая РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:19
2021-06-08T14:19
2021-06-08T14:19
россия
ева меркачева
андрей бабушкин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, комментируя предложение ФСИН России использовать труд заключенных, заявил, что соответствующая мера приведет к падению значения тюремных каст.Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов."Ну да, (в колониях - ред.) есть различные касты – блатные, мужики. Когда есть у человека возможность самореализоваться обычным путем, когда в тюрьму приходят социальные технологии, возможность людей проявить себя через труд, это приведет к падению значения каст", - сказал Бабушкин в ходе круглого стола, посвященного инициативе по использованию в РФ на крупных объектах строительства труда осужденных.Член СПЧ Ева Меркачева добавила, что подобная мера позволит избавиться от категорий "обиженных" в колониях."Когда эти люди будут выходить, заниматься трудовой деятельностью, никто не будет их "прессовать". Ведь их жизнь зачастую в местах лишения свободы - страшная картина", - добавила Меркачева.
https://ria.ru/20210601/trud-1735059876.html
https://ria.ru/20210527/zarplata-1734425757.html
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россия, ева меркачева, андрей бабушкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч), общество