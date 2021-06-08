https://ria.ru/20210608/sovet-1736150838.html
Муфтий дал совет канадцам после нападения на мусульман в Онтарио
Муфтий дал совет канадцам после нападения на мусульман в Онтарио - РИА Новости, 08.06.2021
Муфтий дал совет канадцам после нападения на мусульман в Онтарио
Опыт России в построении гармоничных межрелигиозных отношений будет полезен канадцам, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман России (ДСМР)... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:52
2021-06-08T14:52
2021-06-08T14:52
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
онтарио
европа
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Опыт России в построении гармоничных межрелигиозных отношений будет полезен канадцам, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, комментируя нападение на семью мусульман в Онтарио.Ранее полиция города в провинции Онтарио сообщила, что водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман - четыре человека погибли, выжил только девятилетий ребенок. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний Натаниэль Вельтман. Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. Мужчина находится под стражей. Это нападение на мусульман стало одним из самых смертоносных в Канаде с момента стрельбы в мечети Квебека четыре года назад, в результате которой погибли шесть человек. Тогда стрелка приговорили к пожизненному заключению."Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших и общине мусульман Канады. При судебном рассмотрении подобных дел необходимо применять статью разжигания розни в отношении мусульман. Считаю правильным, что на уровне руководства полиции и мэрии сделаны соответствующие заявления", - сказал Крганов.По его словам, такие случаи говорят о "существенном напряжении внутри отдельных социальных групп". "Значит, необходима профилактика, работа по предотвращению агрессивного поведения, нужно прививать понятия дружелюбия, с младых ногтей приучать детей к мирному и гармоничному сосуществованию. Возможно, канадцам был бы небесполезен в этом контексте опыт России, наших многонациональных регионов, а также образовательные и культурные наработки. Можно перенимать опыт России в построении гармоничных межрелигиозных отношений", - заметил муфтий.По его словам, вопрос исламофобии и ксенофобии "очень остро стоит сейчас в Европе и США", а во всем мире – антисемитизма и христианофобии."Умение жить в мире и гармонии представителям разных религий и традиций – "одно из необходимых условий продолжения и процветания мира на Земле", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210607/sbil-1736072712.html
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россия, альбир крганов, онтарио, европа
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Опыт России
в построении гармоничных межрелигиозных отношений будет полезен канадцам, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
, комментируя нападение на семью мусульман в Онтарио
.
Ранее полиция города в провинции Онтарио сообщила, что водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман - четыре человека погибли, выжил только девятилетий ребенок. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний Натаниэль Вельтман. Ему предъявлены обвинения в четырех преднамеренных убийствах и покушении на убийство. Мужчина находится под стражей. Это нападение на мусульман стало одним из самых смертоносных в Канаде
с момента стрельбы в мечети Квебека
четыре года назад, в результате которой погибли шесть человек. Тогда стрелка приговорили к пожизненному заключению.
"Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших и общине мусульман Канады. При судебном рассмотрении подобных дел необходимо применять статью разжигания розни в отношении мусульман. Считаю правильным, что на уровне руководства полиции и мэрии сделаны соответствующие заявления", - сказал Крганов.
По его словам, такие случаи говорят о "существенном напряжении внутри отдельных социальных групп". "Значит, необходима профилактика, работа по предотвращению агрессивного поведения, нужно прививать понятия дружелюбия, с младых ногтей приучать детей к мирному и гармоничному сосуществованию. Возможно, канадцам был бы небесполезен в этом контексте опыт России, наших многонациональных регионов, а также образовательные и культурные наработки. Можно перенимать опыт России в построении гармоничных межрелигиозных отношений", - заметил муфтий.
По его словам, вопрос исламофобии и ксенофобии "очень остро стоит сейчас в Европе
и США", а во всем мире – антисемитизма и христианофобии.
"Умение жить в мире и гармонии представителям разных религий и традиций – "одно из необходимых условий продолжения и процветания мира на Земле", - заключил собеседник агентства.