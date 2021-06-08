https://ria.ru/20210608/soglasheniya-1736106506.html
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей - РИА Новости, 08.06.2021
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:27
2021-06-08T11:27
2021-06-08T11:27
новикомбанк
пмэф
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию стратегически важных для страны проектов, сообщает пресс-служба банка. На полях форума банк подписал соглашения с партнерами на сумму 87 миллиардов рублей. Речь идет о проектах в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа и двигателестроения и других. Так, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдингом "Нацимбио". Холдинг планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на базе предприятия "Микроген" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств. Кроме этого, было подписано два соглашения с холдингом Швабе о финансировании работ по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. В.И. Пирогова" Минздрава России и об организации финансирования работ по поставке и установке рентгенодиагностического оборудования. Также Новикомбанк организует финансирование проекта по строительству в Магадане социально значимых объектов, среди них новый центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья. Стоимость объектов - 8 миллиардов рублей. В качестве опорного банка российской промышленности Новикомбанк финансирует проекты, направленные на диверсификацию высокотехнологичных предприятий. Банк договорился с концерном "Автоматика" о сотрудничестве по наращиванию объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также в соответствии с заключенным на форуме соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 миллиардов рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". В рамках ПМЭФ банк заключил соглашение с холдингом "Вертолеты России". В соответствии c документом предполагается финансирование в объеме 10 миллиардов рублей для работ по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения. Новикомбанк примет участие в реализации стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства. Размер финансирования составит 21 миллиард 463 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html
https://ria.ru/20210514/aktivy-1732363487.html
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новикомбанк, пмэф, новости компаний - экономика
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости
. Новикомбанк
, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию стратегически важных для страны проектов, сообщает пресс-служба банка.
На полях форума банк подписал соглашения с партнерами на сумму 87 миллиардов рублей. Речь идет о проектах в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа и двигателестроения и других.
Так, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдингом "Нацимбио". Холдинг планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на базе предприятия "Микроген" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств.
Кроме этого, было подписано два соглашения с холдингом Швабе о финансировании работ по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. В.И. Пирогова" Минздрава России и об организации финансирования работ по поставке и установке рентгенодиагностического оборудования. Также Новикомбанк организует финансирование проекта по строительству в Магадане социально значимых объектов, среди них новый центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья. Стоимость объектов - 8 миллиардов рублей.
В качестве опорного банка российской промышленности Новикомбанк финансирует проекты, направленные на диверсификацию высокотехнологичных предприятий. Банк договорился с концерном "Автоматика" о сотрудничестве по наращиванию объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Также в соответствии с заключенным на форуме соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 миллиардов рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов".
В рамках ПМЭФ банк заключил соглашение с холдингом "Вертолеты России". В соответствии c документом предполагается финансирование в объеме 10 миллиардов рублей для работ по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения.
Новикомбанк примет участие в реализации стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства. Размер финансирования составит 21 миллиард 463 миллиона рублей.
"В рамках Петербургского международного экономического форума банк заключил ряд знаковых соглашений, каждое из которых станет драйвером для развития предприятий, позволит им достигнуть поставленных целей. Новикомбанк разработал уникальный алгоритм взаимодействия с партнерами. Мы структурируем проект уже на стадии инвестиционной идеи, интегрируя все доступные меры господдержки и подбирая оптимальный набор финансовых инструментов. Общая сумма заключенных на форуме соглашений составила 87 млрд рублей. Это подтверждает результативность нашей работы, которая направлена на то, чтобы обеспечить для предприятий финансирование на максимально выгодных условиях", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.