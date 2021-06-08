Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/soglasheniya-1736106506.html
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей - РИА Новости, 08.06.2021
Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:27
2021-06-08T11:27
новикомбанк
пмэф
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию стратегически важных для страны проектов, сообщает пресс-служба банка. На полях форума банк подписал соглашения с партнерами на сумму 87 миллиардов рублей. Речь идет о проектах в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа и двигателестроения и других. Так, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдингом "Нацимбио". Холдинг планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на базе предприятия "Микроген" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств. Кроме этого, было подписано два соглашения с холдингом Швабе о финансировании работ по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. В.И. Пирогова" Минздрава России и об организации финансирования работ по поставке и установке рентгенодиагностического оборудования. Также Новикомбанк организует финансирование проекта по строительству в Магадане социально значимых объектов, среди них новый центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья. Стоимость объектов - 8 миллиардов рублей. В качестве опорного банка российской промышленности Новикомбанк финансирует проекты, направленные на диверсификацию высокотехнологичных предприятий. Банк договорился с концерном "Автоматика" о сотрудничестве по наращиванию объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также в соответствии с заключенным на форуме соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 миллиардов рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". В рамках ПМЭФ банк заключил соглашение с холдингом "Вертолеты России". В соответствии c документом предполагается финансирование в объеме 10 миллиардов рублей для работ по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения. Новикомбанк примет участие в реализации стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства. Размер финансирования составит 21 миллиард 463 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html
https://ria.ru/20210514/aktivy-1732363487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новикомбанк, пмэф, новости компаний - экономика

Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей

11:27 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию стратегически важных для страны проектов, сообщает пресс-служба банка.
На полях форума банк подписал соглашения с партнерами на сумму 87 миллиардов рублей. Речь идет о проектах в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа и двигателестроения и других.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:56
Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G
Так, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдингом "Нацимбио". Холдинг планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на базе предприятия "Микроген" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств.
Кроме этого, было подписано два соглашения с холдингом Швабе о финансировании работ по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. В.И. Пирогова" Минздрава России и об организации финансирования работ по поставке и установке рентгенодиагностического оборудования. Также Новикомбанк организует финансирование проекта по строительству в Магадане социально значимых объектов, среди них новый центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья. Стоимость объектов - 8 миллиардов рублей.
В качестве опорного банка российской промышленности Новикомбанк финансирует проекты, направленные на диверсификацию высокотехнологичных предприятий. Банк договорился с концерном "Автоматика" о сотрудничестве по наращиванию объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Также в соответствии с заключенным на форуме соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 миллиардов рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов".
Финансы - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:03
Новикомбанк в I квартале увеличил активы на 5,3% — до 588,2 млрд рублей
В рамках ПМЭФ банк заключил соглашение с холдингом "Вертолеты России". В соответствии c документом предполагается финансирование в объеме 10 миллиардов рублей для работ по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения.
Новикомбанк примет участие в реализации стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства. Размер финансирования составит 21 миллиард 463 миллиона рублей.
"В рамках Петербургского международного экономического форума банк заключил ряд знаковых соглашений, каждое из которых станет драйвером для развития предприятий, позволит им достигнуть поставленных целей. Новикомбанк разработал уникальный алгоритм взаимодействия с партнерами. Мы структурируем проект уже на стадии инвестиционной идеи, интегрируя все доступные меры господдержки и подбирая оптимальный набор финансовых инструментов. Общая сумма заключенных на форуме соглашений составила 87 млрд рублей. Это подтверждает результативность нашей работы, которая направлена на то, чтобы обеспечить для предприятий финансирование на максимально выгодных условиях", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
 
НовикомбанкПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
Лента новостейМолния