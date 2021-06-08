https://ria.ru/20210608/soglasheniya-1736106506.html

Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей

Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей - РИА Новости, 08.06.2021

Новикомбанк на ПМЭФ заключил соглашения с партнерами на 87 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:27

2021-06-08T11:27

2021-06-08T11:27

новикомбанк

пмэф

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил ряд соглашений, направленных на реализацию стратегически важных для страны проектов, сообщает пресс-служба банка. На полях форума банк подписал соглашения с партнерами на сумму 87 миллиардов рублей. Речь идет о проектах в сфере здравоохранения, телекоммуникаций, авиа и двигателестроения и других. Так, было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ и фармацевтическим холдингом "Нацимбио". Холдинг планирует реализовать крупномасштабную инвестиционную программу, в результате которой на базе предприятия "Микроген" будет создана современная научно-производственная база для разработки и промышленного выпуска актуальных для общественного здравоохранения биотехнологических лекарственных препаратов. Соглашение, в частности, предусматривает совместную работу сторон по организации финансирования строительства и оснащения новых биотехнологических производств. Кроме этого, было подписано два соглашения с холдингом Швабе о финансировании работ по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. В.И. Пирогова" Минздрава России и об организации финансирования работ по поставке и установке рентгенодиагностического оборудования. Также Новикомбанк организует финансирование проекта по строительству в Магадане социально значимых объектов, среди них новый центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья. Стоимость объектов - 8 миллиардов рублей. В качестве опорного банка российской промышленности Новикомбанк финансирует проекты, направленные на диверсификацию высокотехнологичных предприятий. Банк договорился с концерном "Автоматика" о сотрудничестве по наращиванию объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также в соответствии с заключенным на форуме соглашением Новикомбанк организует финансирование в размере 3 миллиардов рублей для реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". В рамках ПМЭФ банк заключил соглашение с холдингом "Вертолеты России". В соответствии c документом предполагается финансирование в объеме 10 миллиардов рублей для работ по серийному производству вертолетов Ка-62 гражданского назначения. Новикомбанк примет участие в реализации стратегически важного проекта по обеспечению технологической независимости в телекоммуникационной отрасли. Банк займется привлечением и структурированием синдицированного кредитования для проекта по созданию в России оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Этот новый инструмент позволит привлечь в проект долгосрочные кредитные средства. Размер финансирования составит 21 миллиард 463 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html

https://ria.ru/20210514/aktivy-1732363487.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, пмэф, новости компаний - экономика