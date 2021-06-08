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Культура
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Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений"
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений" - РИА Новости, 08.06.2021
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений"
На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга "Без резких движений". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:58
2021-06-08T15:58
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга "Без резких движений". Действие происходит в 1954 году в Детройте (США). В центре событий оказываются преступники, которым заказывают украсть некие документы. Однако во время операции они терпят неудачу. Понимая, что все не так просто, и кто-то специально их подставил, чтобы потом обвинить в преступлении, герои устраивают свою игру в кошки-мышки. Главные роли в картине исполнили Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие.Премьера ленты состоится 18 июня на ежегодном кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке, а 1 июля ее разместят на платформе HBO Max.
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, youtube

Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений"

15:58 08.06.2021
 
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга "Без резких движений".
Действие происходит в 1954 году в Детройте (США). В центре событий оказываются преступники, которым заказывают украсть некие документы. Однако во время операции они терпят неудачу. Понимая, что все не так просто, и кто-то специально их подставил, чтобы потом обвинить в преступлении, герои устраивают свою игру в кошки-мышки.
Главные роли в картине исполнили Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие.
Премьера ленты состоится 18 июня на ежегодном кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке, а 1 июля ее разместят на платформе HBO Max.
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