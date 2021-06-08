https://ria.ru/20210608/soderberg-1736149919.html

Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений"

Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений" - РИА Новости, 08.06.2021

Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Без резких движений"

На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга "Без резких движений". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:58

2021-06-08T15:58

2021-06-08T15:58

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер криминального триллера Стивена Содерберга "Без резких движений". Действие происходит в 1954 году в Детройте (США). В центре событий оказываются преступники, которым заказывают украсть некие документы. Однако во время операции они терпят неудачу. Понимая, что все не так просто, и кто-то специально их подставил, чтобы потом обвинить в преступлении, герои устраивают свою игру в кошки-мышки. Главные роли в картине исполнили Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер, Киран Калкин и другие.Премьера ленты состоится 18 июня на ежегодном кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке, а 1 июля ее разместят на платформе HBO Max.

https://ria.ru/20210604/jackman-1735578257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, youtube