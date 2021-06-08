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В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками
В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками - РИА Новости, 08.06.2021
В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками
Полицейские в Сочи проводят проверку по факту проведения фотосессий на набережной курорта с выкрашенными и подстриженными под львов собаками, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:29
2021-06-08T12:29
2021-06-08T12:29
сочи
происшествия
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Сочи проводят проверку по факту проведения фотосессий на набережной курорта с выкрашенными и подстриженными под львов собаками, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по городу.Видео с собаками выложили пользователи социальных сетей. Общественников возмутило грубое использование животных для заработка фотографов."По данному факту УВД по городу Сочи проводит проверку. В настоящий момент заявлений от граждан не поступало. Фотографов сегодня опросят полицейские", - сказали в пресс-службе.
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сочи, происшествия