https://ria.ru/20210608/sochi-1736116880.html

В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками

В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками - РИА Новости, 08.06.2021

В Сочи проводят проверку из-за фотосессий с крашеными собаками

Полицейские в Сочи проводят проверку по факту проведения фотосессий на набережной курорта с выкрашенными и подстриженными под львов собаками, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:29

2021-06-08T12:29

2021-06-08T12:29

сочи

происшествия

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Сочи проводят проверку по факту проведения фотосессий на набережной курорта с выкрашенными и подстриженными под львов собаками, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по городу.Видео с собаками выложили пользователи социальных сетей. Общественников возмутило грубое использование животных для заработка фотографов."По данному факту УВД по городу Сочи проводит проверку. В настоящий момент заявлений от граждан не поступало. Фотографов сегодня опросят полицейские", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия