https://ria.ru/20210608/smartfon-1736075987.html
Юрист рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"
Юрист рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву" - РИА Новости, 08.06.2021
Юрист рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"
Современная техника ломается и изнашивается чаще и быстрее по мере того, как становится совершеннее. При этом ремонт возможен не всегда, рассказала агентству... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:17
2021-06-08T02:17
2021-06-08T02:17
анастасия ильичева
россия
технологии
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Современная техника ломается и изнашивается чаще и быстрее по мере того, как становится совершеннее. При этом ремонт возможен не всегда, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.По ее словам, признаков того, что смартфон скоро придется ремонтировать или менять другую модель, достаточно.Плохой признак, если смартфон часто зависает, медленно откликается на команды, быстро нагревается аккумулятор. "Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя - это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться. Но в современных моделях все чаще встречаются встроенные батареи, которые заменить нельзя, придется покупать новый телефон", - объясняет Ильичева.
https://ria.ru/20210603/smartfon-1735377486.html
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анастасия ильичева, россия, технологии
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Современная техника ломается и изнашивается чаще и быстрее по мере того, как становится совершеннее. При этом ремонт возможен не всегда, рассказала агентству "Прайм"
специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева
.
По ее словам, признаков того, что смартфон скоро придется ремонтировать или менять другую модель, достаточно.
Плохой признак, если смартфон часто зависает, медленно откликается на команды, быстро нагревается аккумулятор.
"Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя - это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться. Но в современных моделях все чаще встречаются встроенные батареи, которые заменить нельзя, придется покупать новый телефон", - объясняет Ильичева.