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В Китае продолжается массовая миграция слонов
В Китае продолжается массовая миграция слонов - РИА Новости, 08.06.2021
В Китае продолжается массовая миграция слонов
Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:18
2021-06-08T11:18
2021-06-08T11:18
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дикие животные
слоны
юньнань
китай
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МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За миграцией слонов следит весь китайский интернет.В декабре минувшего года слоны, покинув ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, мигрировали на территорию уезда Моцзян города Пуэр.В последние годы в стране был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате, их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.В сезон роста урожая слоны ощущают особую заботу людей, никто из местных не причиняет им вреда, они кормятся прямо на крестьянских полях. Доброта и забота местных крестьян стала поддержкой в поисках нового ареала обитания.Крестьяне следят, охраняют, освещают путь на автомобилях, следят за миграцией с помощью дронов.Слоненок из стада "умял" около 100 килограммов винного жмыха, опьяневший он свалился, проспав отход своих сородичей.Благодаря широкому освещению СМИ слоны стали настоящими мировыми интернет-селебрити. Их миграцию подробно освещали даже японские СМИ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дикие животные, слоны, юньнань, китай
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань
(Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За миграцией слонов следит весь китайский интернет.
В декабре минувшего года слоны, покинув ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, мигрировали на территорию уезда Моцзян города Пуэр.
В последние годы в стране был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате, их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.
В сезон роста урожая слоны ощущают особую заботу людей, никто из местных не причиняет им вреда, они кормятся прямо на крестьянских полях. Доброта и забота местных крестьян стала поддержкой в поисках нового ареала обитания.
Крестьяне следят, охраняют, освещают путь на автомобилях, следят за миграцией с помощью дронов.
Слоненок из стада "умял" около 100 килограммов винного жмыха, опьяневший он свалился, проспав отход своих сородичей.
Благодаря широкому освещению СМИ слоны стали настоящими мировыми интернет-селебрити. Их миграцию подробно освещали даже японские СМИ.
Вовремя миграции слонов было мобилизовано 360 полицейских, осуществляющих круглосуточное слежение за их перемещением с помощью дронов и других высокотехнологичных средств, что вызвало большой резонанс среди интернет-сообщества в Японии.