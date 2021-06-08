Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210608/slony-1736103728.html
В Китае продолжается массовая миграция слонов
В Китае продолжается массовая миграция слонов - РИА Новости, 08.06.2021
В Китае продолжается массовая миграция слонов
Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:18
2021-06-08T11:18
россия-китай: главное
дикие животные
слоны
юньнань
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736103559_0:174:2948:1832_1920x0_80_0_0_e71aca388510caaa093192eef71dae0c.jpg
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За миграцией слонов следит весь китайский интернет.В декабре минувшего года слоны, покинув ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, мигрировали на территорию уезда Моцзян города Пуэр.В последние годы в стране был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате, их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.В сезон роста урожая слоны ощущают особую заботу людей, никто из местных не причиняет им вреда, они кормятся прямо на крестьянских полях. Доброта и забота местных крестьян стала поддержкой в поисках нового ареала обитания.Крестьяне следят, охраняют, освещают путь на автомобилях, следят за миграцией с помощью дронов.Слоненок из стада "умял" около 100 килограммов винного жмыха, опьяневший он свалился, проспав отход своих сородичей.Благодаря широкому освещению СМИ слоны стали настоящими мировыми интернет-селебрити. Их миграцию подробно освещали даже японские СМИ.
https://ria.ru/20210604/tibet-1735646003.html
юньнань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736103559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22e9b6643d683a855b730108b45a49fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, слоны, юньнань, китай

В Китае продолжается массовая миграция слонов

11:18 08.06.2021
 
© AFP 2021 / CCTVСлоны, отдыхающие в лесу недалеко от Куньмина в юго-западной провинции Юньнань в Китае
Слоны, отдыхающие в лесу недалеко от Куньмина в юго-западной провинции Юньнань в Китае - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AFP 2021 / CCTV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За миграцией слонов следит весь китайский интернет.
В декабре минувшего года слоны, покинув ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, мигрировали на территорию уезда Моцзян города Пуэр.
Ледник Карола в Тибете - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:01Россия-Китай: Главное
Тибет продолжает занимать ведущее место по качеству окружающей среды
В последние годы в стране был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате, их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.
В сезон роста урожая слоны ощущают особую заботу людей, никто из местных не причиняет им вреда, они кормятся прямо на крестьянских полях. Доброта и забота местных крестьян стала поддержкой в поисках нового ареала обитания.
Крестьяне следят, охраняют, освещают путь на автомобилях, следят за миграцией с помощью дронов.
Слоненок из стада "умял" около 100 килограммов винного жмыха, опьяневший он свалился, проспав отход своих сородичей.
Благодаря широкому освещению СМИ слоны стали настоящими мировыми интернет-селебрити. Их миграцию подробно освещали даже японские СМИ.
Вовремя миграции слонов было мобилизовано 360 полицейских, осуществляющих круглосуточное слежение за их перемещением с помощью дронов и других высокотехнологичных средств, что вызвало большой резонанс среди интернет-сообщества в Японии.
 
Россия-Китай: ГлавноеДикие животныеслоныЮньнаньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Лента новостейМолния