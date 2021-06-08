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В Китае продолжается массовая миграция слонов

В Китае продолжается массовая миграция слонов - РИА Новости, 08.06.2021

В Китае продолжается массовая миграция слонов

Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:18

2021-06-08T11:18

2021-06-08T11:18

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дикие животные

слоны

юньнань

китай

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МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Стадо азиатских слонов, обитавших в государственном заповеднике "Сишуанбаньна" в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) продолжает продвигаться на север. За миграцией слонов следит весь китайский интернет.В декабре минувшего года слоны, покинув ареал своего обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, мигрировали на территорию уезда Моцзян города Пуэр.В последние годы в стране был введен ряд мер по охране азиатских слонов, в результате, их популяция ежегодно увеличивается на 3-5%. Рост популяции означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.В сезон роста урожая слоны ощущают особую заботу людей, никто из местных не причиняет им вреда, они кормятся прямо на крестьянских полях. Доброта и забота местных крестьян стала поддержкой в поисках нового ареала обитания.Крестьяне следят, охраняют, освещают путь на автомобилях, следят за миграцией с помощью дронов.Слоненок из стада "умял" около 100 килограммов винного жмыха, опьяневший он свалился, проспав отход своих сородичей.Благодаря широкому освещению СМИ слоны стали настоящими мировыми интернет-селебрити. Их миграцию подробно освещали даже японские СМИ.

https://ria.ru/20210604/tibet-1735646003.html

юньнань

китай

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дикие животные, слоны, юньнань, китай