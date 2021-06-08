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В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля
В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 09.06.2021
В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля
Сирийское госагентство САНА передает, что средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-08T23:56
2021-06-09T05:53
сирия
дамаск (город)
израиль
ливан
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сирийское госагентство САНА передает, что средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана.По данным агентства, взрывы слышны над сирийской столицей Дамаском.Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем."Наши средства ПВО отразили ракеты агрессора и сбили часть из них, при этом потери ограничились материальными", — цитирует заявление военного ведомства сирийской государственное агентство САНА.Согласно заявлению, атака произошла во вторник в 23.36 по местному времени (совпадает с мск). Были атакованы центральный и южный районы страны.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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дамаск (город)
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сирия, дамаск (город), израиль, ливан, в мире

В Сирии сообщили о ракетной атаке со стороны Израиля

23:56 08.06.2021 (обновлено: 05:53 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сирийское госагентство САНА передает, что средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана.
По данным агентства, взрывы слышны над сирийской столицей Дамаском.
Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.
"Наши средства ПВО отразили ракеты агрессора и сбили часть из них, при этом потери ограничились материальными", — цитирует заявление военного ведомства сирийской государственное агентство САНА.
Согласно заявлению, атака произошла во вторник в 23.36 по местному времени (совпадает с мск). Были атакованы центральный и южный районы страны.
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