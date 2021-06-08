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В правительстве предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров
В правительстве предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров - РИА Новости, 08.06.2021
В правительстве предложили ввести штрафы за звонки со скрытых номеров
Правительство предлагает штрафовать сотовых операторов за звонки со скрытых номеров, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:50
2021-06-08T14:50
2021-06-08T17:40
россия
ассоциация юристов россии
владимир груздев
общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Правительство предлагает штрафовать сотовых операторов за звонки со скрытых номеров, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.Такие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. "Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера", — пояснил Груздев.Он напомнил, что с 2018 года в России действует закон, запрещающий скрывать телефонные номера, — сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить анонимную эсэмэску.По словам юриста, закон был принят прежде всего для защиты граждан, поскольку возможностью скрыть номера активно пользовались мошенники и распространители спама. Операторы обязаны передавать в неизменном виде уникальный номер, выданный абоненту по договору об оказании услуг, подчеркнул Груздев.
https://ria.ru/20210210/karta-1596760916.html
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россия, ассоциация юристов россии, владимир груздев, общество
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Правительство предлагает штрафовать сотовых операторов за звонки со скрытых номеров, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
, который входит в правительственную комиссию по законопроектной деятельности.
Такие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.
"Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера", — пояснил Груздев.
Он напомнил, что с 2018 года в России действует закон, запрещающий скрывать телефонные номера, — сотовые операторы обязаны прервать анонимный звонок и не пропустить анонимную эсэмэску.
По словам юриста, закон был принят прежде всего для защиты граждан, поскольку возможностью скрыть номера активно пользовались мошенники и распространители спама. Операторы обязаны передавать в неизменном виде уникальный номер, выданный абоненту по договору об оказании услуг, подчеркнул Груздев.