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МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер - РИА Новости, 08.06.2021
МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T06:21
2021-06-08T08:55
республика бурятия
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра."Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" — написал Цыденов в Instagram. Он отметил, что в Бурятии становится все теплее и растет угроза пожаров.Из постановления, снимок которого глава республики добавил к посту, следует, что его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он развел костер и готовил на нем мясо, хотя с 19 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировали 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров, но сейчас обстановка стабильная и за последние сутки возгораний не выявили.При этом лесники ежедневно проводят патрулирование. С начала года зафиксировали более 1,2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, а сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
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республика бурятия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер

06:21 08.06.2021 (обновлено: 08:55 08.06.2021)
 
© Фото : @tsydenov_aleksey/InstagramГлава Бурятии Алексей Цыденов во время онлайн-совещания
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время онлайн-совещания - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : @tsydenov_aleksey/Instagram
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КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра.
"Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" — написал Цыденов в Instagram. Он отметил, что в Бурятии становится все теплее и растет угроза пожаров.
Из постановления, снимок которого глава республики добавил к посту, следует, что его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он развел костер и готовил на нем мясо, хотя с 19 апреля в республике действует особый противопожарный режим.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировали 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров, но сейчас обстановка стабильная и за последние сутки возгораний не выявили.
При этом лесники ежедневно проводят патрулирование. С начала года зафиксировали более 1,2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, а сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
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Республика БурятияАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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