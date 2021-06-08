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МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер

МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер - РИА Новости, 08.06.2021

МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T06:21

2021-06-08T06:21

2021-06-08T08:55

республика бурятия

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра."Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" — написал Цыденов в Instagram. Он отметил, что в Бурятии становится все теплее и растет угроза пожаров.Из постановления, снимок которого глава республики добавил к посту, следует, что его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он развел костер и готовил на нем мясо, хотя с 19 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировали 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров, но сейчас обстановка стабильная и за последние сутки возгораний не выявили.При этом лесники ежедневно проводят патрулирование. С начала года зафиксировали более 1,2 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, а сумма штрафов превысила два миллиона рублей.

https://ria.ru/20210331/kostry-1603860044.html

республика бурятия

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республика бурятия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия