https://ria.ru/20210608/shpili-1736098531.html

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США - РИА Новости, 08.06.2021

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?

2021-06-08T12:00

2021-06-08T12:00

2021-06-08T12:00

какая-то мистика

подкаст

москва

общество

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Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США “Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать? audio/mpeg

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США “Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать? audio/mpeg

Насколько правдивы легенды о том, как “Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД” - объясняют москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, москва, общество