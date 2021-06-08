https://ria.ru/20210608/shpili-1736098531.html
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США - РИА Новости, 08.06.2021
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
2021-06-08T12:00
2021-06-08T12:00
2021-06-08T12:00
какая-то мистика
подкаст
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736098135_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6626e4ad0faa113df91f17b4349a1c8e.jpg
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
audio/mpeg
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
audio/mpeg
Насколько правдивы легенды о том, как “Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД” - объясняют москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736098135_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_fd3fdd89e0dcc729b22d07dd017f2728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, москва, общество
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?