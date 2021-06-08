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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210608/shpili-1736098531.html
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США - РИА Новости, 08.06.2021
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
2021-06-08T12:00
2021-06-08T12:00
какая-то мистика
подкаст
москва
общество
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Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
audio/mpeg
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
audio/mpeg
Насколько правдивы легенды о том, как “Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД” - объясняют москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, москва, общество

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

12:00 08.06.2021
 
Какая-то мистика
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Сталин проезжал мимо и пробормотал “шпил…”: это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и не при чём? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
Насколько правдивы легенды о том, как “Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД” - объясняют москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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